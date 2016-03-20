Veliefendi'de yasadışı bahis depremi; 33 jokey ve aprantiye ceza!

Son dönemlerde çok sayıda jokey ve aprantinin müşterek bahislere katıldıklarıyla ilgili ihbarlar alan ve konunun araştırılması için Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ile birlikte çalışmalara başlayan Yüksek Komiserler Kurulu (YKK), yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda müşterek bahis oynayan 63 jokey ve aprantiyi tespit edip bunların 33'üne 90 gün ceza verdi.

Hürriyet'in, yarisdergisi.com'a dayandırdığı haberine göre, TJK sanal bayisinde hesabı olan 28 kişinin dışındaki 45 jokeyin ise açılmış hesapları bulunmasına rağmen bugüne dek hiç oyun oynamadıkları tespit edildi.

Apranti ve jokeyler oyun kazandı



Yüksek Komiserler Kurulu'nun yaptığı çalışmaya göre 63 jokey ve aprantinin TJK’nın elektronik bayisinde hesabının bulunduğu, hesap sahibi bu binicilerden 28’inin 2015 yılı içerisinde müşterek bahislere katıldığı ve bu 28 kişi dışında ayrıca 5 farklı aprantiye de TJK gişelerinden toplam 9 farklı kazançlı bilete ödeme yapıldığı öğrenildi.

Yüksek Komiserler Kurulu'nun yaptığı araştırma sonucu müşterek bahislere katıldığını tespit ettiği apranti ve jokeyler arasında ağırlığı Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır’da at binen faal binicilerle, İstanbul’da at çalıştıran ve şampiyon safkanları çalıştıran popüler idman jokeyleri oluşturuyor.



Öte yandan ceza alanlar içerisinde faal olarak jokeylik veya idman jokeyliği yapmasa da, lisanlarını vize ettirdiği için benzer şekilde cezalandırılan jokey menajerleri de mevcut.

Ceza alanların isimleri açıklanmadı



Yüksek Komiserler Kurulu yaptığı tespit sonrası TJK’ya gönderdiği resmi bir yazı ile, müşterek bahislere katıldığı veya TJK gişelerinden kendisine ödeme yapıldığı belirlenen jokey, apranti ve idman jokeylerinin, 90 gün süreyle meslekten men edildiğini bildirdi.

Bu süre içerisinde bu isimler at binemeyecekleri gibi sabah idmanlarına da çıkamayacaklar.

Bu durumun doğudaki yarışlarda jokey sıkıntısı yaratıp yaratmayacağını tam olarak kestirilemiyor. Ancak İstanbul’da yeni sezon öncesi çok sayıda safkanı çalıştıran popüler idman jokeylerinin uzunca bir süre sahaya giremeyecek olmalarının ciddi bir sorun yaratacağı, hem antrenörlerin, hem de bazı sıkıntılı safkanların bu sebeple epey bir zorluk çekecekleri neredeyse kesin gibi görünüyor.

Konuyla ilgili olarak alınan kararlar ve verilen cezalar resmi makamlar tarafından basına verilmediğinden, şu anda cezalı jokey, apranti ve idman jokeylerinin isimleri paylaşılamıyor. İsimlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.