Veliefendi'de atlar yüzde 20 zarar etti

Türkiye Jokey Kulübü, 24 Ekim'den itibaren bütün koşu ikramiyeleri ve yetiştiricilik primlerini yüzde 20 oranında düşürdü. Kesintiler yılbaşına kadar sürecek.

Başkanlığını Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı'nın yaptığı Türkiye Jokey Kulübü (TJK), atçılık camiasında büyük yankı yaratan bir karar aldı.

TJK Yönetim Kurulu, geçmişten kalan borçlar nedeniyle koşu ikramiyeleri ve yetiştiricilik primlerinin yüzde 20 oranında düşürüldüğünü açıkladı. Kesintiler yılbaşına kadar sürecek.

TJK Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Kulübümüz 2014 yılı bütçesi içerisinde yer almayan ancak kurumumuza ödeme emri gönderilen geçmiş yıllara ait kamu payı ödemelerinin 2014 yılı içinde yapılması nedeniyle, bütçe denkliği prensibi dikkate alınarak;

24 Ekim 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında (söz konusu tarihler dahil) gerçekleştirilecek tüm yarışlarda (13 Haziran 2014 tarihinde ilan edilmiş olan ek yarışlar hariç) dağıtılacağı ilan edilen koşu ikramiyeleri ile yetiştiricilik primleri yüzde 20 oranında düşürülerek ödenecektir. Aynı çerçevede tüm kesintiler, diğer primler ve at kazançları yeni ikramiye tutarları üzerinden hesaplanacaktır.

Karar 24 Ekim'den itibaren geçerli olacağı için, 26 Ekim Pazar günü Ankara’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet, Necip Fazıl Kısakürek ve Çankaya gibi büyük ikramiyeli koşular da bu kesintiden nasiplerini aldı.