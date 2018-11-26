Veliaht Prens Kaşıkçı cinayeti sonrası yurtdışı ziyaretinde

Cemal Kaşıkçı cinayeti için talimat vermekle itham edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetten bu yana ilk yurtdışı ziyaretini Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus'a gerçekleştiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de temaslarda bulunan Veliaht Prens'in Pazartesi günü Kahire'ye gideceği ve Salı günü Tunus'a geçeceği bildiriliyor. Bahreyn yönetiminden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ı hedef alan açıklamalar reddedilerek, Suudi Arabistan'ın bir "güvenlik ve adalet" ülkesi olduğu belirtildi.

Tunus yönetiminden yapılan açıklamada Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Salı günü birkaç saat sürecek ziyaretinin bölgesel bir ziyaret kapsamında olduğunu duyurdu ancak detayları hakkında bir açıklama yapmadı.

Gazetecilerden eleştiri

Ancak Tunuslu Gazeteciler Birliği ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası alanda şüpheli konumunda görülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ziyaretini başkent Tunus'ta protesto etmeye hazırlanıyor. Salı günü için de öğrenci dernekleri tarafından organize edilen protestolar planlandı.

Tunuslu Gazeteciler Birliği, Tunus cumhurbaşkanlığına yazdıkları açık bir mektupta "bölge ve dünya barışı için bir tehlike arz eden veliaht prensin, ifade özgürlüğü için gerçek bir tehdit olduğunu" belirterek ziyareti eleştirdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için evrak işlerini halletmek üzere 2 Ekim'de randevulu olarak girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüş, başlangıçta Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasından çıktığını savunan Suudi Arabistan, Türkiye'den sızdırılan bilgiler ve uluslararası baskı sonucu Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti. Riyad yönetimi cinayetin Veliaht Prens bin Selman'ın talimatıyla planlanıp işlendiğini ise reddediyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bu hafta Arjantin'de düzenlenecek G20 zirvesine katılması bekleniyor.

Cemal Kaşıkçı'nın yazarları arasında yer aldığı Washington Post gazetesi, Kasım ortasında yayınladığı bir haberde Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddiasında bulunmuştu.

dpa,rtr,AFP/SSB,DÇÜ

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