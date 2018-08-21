Veli Saçılık'tan Aydınlık'a: Okurlarınız üç gün Akit okur artık, neticede aynı gemidesiniz

Aydınlık gazetesi bugünkü (21 Ağustos 2018) sayısında okurlarına "artan maliyetler ve kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınına üç gün ara vereceğini" duyurdu. 24 Haziran seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olan Veli Saçılık, sosyal medya adresinden, "Aydınlık okurları üç gün AkİT okur artık. Neticede aynı gemidesiniz. Biz de üç gün kafa dinleriz" yorumunda bulundu.

TIKLAYIN - Aydınlık gazetesi: Kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınımıza üç gün zorunlu ara veriyoruz

Gazetenin süründe duyurduğu haberde, "Artan maliyetler ve kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınımıza üç gün zorunlu olarak ara veriyoruz. Dolar kuşatmasından okurlarımızın da desteğiyle güçlenerek çıkacağız. 25 Ağustos Cumartesi gününden itibaren daha güçlü bir aydınlık için şimdiden kolları sıvıyoruz!" dendi.