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Veli Saçılık'tan Almanca eylem: İşimizi geri istiyoruz, Türkçe söyledik anlamadılar

"Arkamızda Merkel yok, o yüzden Almanca yazdık"

03 Mart 2018 12:30

KHK ile ihraç edildiği işini geri alabilmek için Yüksel Caddesi’nde eylem yapan Sosyolog Veli Saçılık, Almanca pankartla eylem yaptı. Saçılık, "Almanca anlayacaklarsa Almanca işimizi geri istiyoruz” dedi.

Sosyolog Veli Saçılık ve öğretmen Engin Karataş bu kez Almanca eylem yaptı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Veli Saçılık, Bodrum’da yaptığı eylemlerle işine geri dönmek isteyen Engin Karataş ile birlikte İnsan Hakları Anıtı önüne geldi. “İnsan Hakları Anıtı on aydır esaret altı” diyen Saçılık, “Bir buçuk senedir burada işimizi geri istiyoruz. Türkçe söyledik anlamadılar. Arkamızda Merkel yok. O yüzden Almanca yazdık Almanca anlayacaklarsa Almanca işimizi geri istiyoruz” dedi.

Polisin anıt önünden uzaklaştırdığı Saçılık, “Arkamızda savaş tekelleri yok, silah tüccarları yok sadece ve sadece işimizi istiyoruz. Defalarca söyledik İnsan Hakları Anıtı’na özgürlük, işimizi geri verin dedik” sözleriyle eylemine devam etti.

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KHKveli saçılıkeylemYüksel caddesialmanca pankart

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