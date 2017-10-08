Veli Saçılık'ın 70 yaşındaki annesine soruşturma

'Hayata Dönüş' operasyonu sırasında kolunu, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile işini kaybeden Veli Saçılık’ın 13 Haziran’da yaptığı eyleme destek veren annesi 70 yaşındaki Kezban Saçılık’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı Kezban Saçılık, o gün yaşadıklarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Veli’yi yere düşürdüler. Hepsi birden saldırdı. Veli, yere düştükten sonra dayak yemesini engellemek için araya girip üstüne kapanacaktım. O anda polislerden birisi, dönüp gözüme gaz sıktı. Gözümü açamadım, yere düştüm. Başıma da vurmuşlar."

"Oğlum hırsızlık etmedi, devleti soymadı"

Oğlunun işine iade edilmesi için yaptığı eylemlerde polis şiddetine maruz kaldığını da belirten Kezban Saçılık, “Oğlum haklı. Hırsızlık etmedi, devleti soymadı. Oğluma yapılanları görünce dayanamıyorum. Sanki o plastik mermiler bana gelse daha iyi diyorum. Dokunmaya kıyamadığım oğlumu onlar yerde sürüklüyorlar. Bir anne o anda ne hissedebilir? Canım çok acıyor o anlarda” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Burdur Cezaevi’nde 2000 yılında düzenlenen operasyonda dozer darbesiyle kolunu kaybeden Veli Saçılık, OHAL kapsamında geçen yılın kasım ayında çıkarılan KHK’yla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan ihraç edilmişti.