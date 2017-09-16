Veli Saçılık'a plastik mermi sıkan polislere takipsizlik kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde direnişini sürdüren Veli Saçılık’a plastik mermi sıkan polisler hakkında yapılan suç duyurusu sonunda takipsizlik kararı verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer tarafından verilen 4 Ağustos 2017 tarihli takipsizlik kararında, olay günü açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak amacıyla Yüksel Caddesi’nde yapılan eylemde Saçılık ve yanındakilerin uyarılara rağmen dağılmadığı ve Saçılık’ın slogan attığı belirtildi. Kararda, polisin kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünü zor kullanarak dağıtma yetkisi olduğuna ilişkin Polis Vazife ve Selahiyat Kanunu hükümlerine yer verildi.

Kararda, “Bu düzenlemelere göre polis, görevini yaparken gerektiği ölçüde kanun gereği zor kullanma yetkisine haizdir. Olayımızda kamu düzenini bozan kişilerin eylemine son verilmesi amacıyla polisin zor kullanma yetkisini kullandığı izlenmiştir. Bu sebeple, işlenen suçu sonlandırmak ve failleri yakalamak amacıyla amirlerinin ve yasanın verdiği yetkiyi kullanan kamu görevlileri hakkında zor kullanma yetkisine ilişkin ve sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama suçundan kamu adına kovuşturma yapılmasına (dava açılmasına) yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.

Veli Saçılık’ın üyesi olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına avukat Sevinç Hocaoğulları tarafından yapılan suç duyurusunda, KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerinin Yüksel Caddesi’nde yaptıkları barışçıl eylemlere polisin sert müdahalede bulunduğu ve eyleme katılanları defalarca gözaltına aldığı belirtilerek 1 Haziran 2017 günü de plastik mermiler kullanılarak Saçılık ve yanındaki arkadaşlarının yaralandığı belirtilmişti. Suç duyurusunda plastik mermi kullanarak yaralama suçunu işleyen polisler hakkında kasten yaralama suçundan dava açılması istenmişti.

Suç duyurusunda Veli Saçılık hakkında düzenlenen adli rapor, aynı gün çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve videolar incelendiğinde çok sayıda polisin Saçılık’ı doğrudan hedef aldıklarının görüldüğü belirtilmişti. Saçılık’ın yere düştükten sonra dahi polislerin atışa devam ettiği ve atışların isabeti ile gaz açığa çıktığı belirtilen dilekçede Saçılık’ın vücudunda çok sayıda ekimoz oluştuğu da vurgulanmıştı.