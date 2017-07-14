Veli Saçılık yine gözaltına alındı!

Ankara Yüksel Caddesi’nde 248 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine polis müdahale etti. Müdahalede Veli Saçılık ve 3 kişi gözaltına alındı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi eylemleri 128’inci gününde Sincan Cezaevi’nde devam ediyor. Gülmen ile Özakça’ya destek olmak ve ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 248 gündür “işimizi geri istiyoruz” eylemi yapan kamu çalışanlarının basın açıklaması yapmak için Konur Sokak’ta toplandı. Abluka altında bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak isteyen kamu emekçilerini polis kalkanları ile sokağı kapatarak izin vermedi.

“Açlık grevlerinin 128. Günü Nuriye Semih işe geri alınsın” yazılı pankart açan Acun Karadağ’ın kızı İpek Moral ve destekçiler basın açıklamasına başladığı anda polis müdahale etti. İpek Moral ve 2 kişi gözaltına alınırken duruma tepki gösteren ve açıklama yapmak isteyen Veli Saçılık da yaka paça gözaltına alındı.