Veli Saçılık yine gözaltına alındı

Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutulan ve açlık grevlerinin 127. gününde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek eylemi bugün de sürdü. "İşimizi geri istiyoruz" sloganıyla yapılan eylemin 247. gününde, Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Karanfil Sokak’ta polis kalkanı önünde, aralarında Yüksel Caddesi eyleminin simge isimlerinden olan Veli Saçılık’ın da bulunduğu grup basın açıklaması yapmak istedi. Eylemciler üzerinde “Nuriye ve Semih’in açlık grevi 127. gününde. Nuriye ve Semin işe geri alınsın” yazılı pankartı açtığı sırada müdahale eden polis, Veli Saçılık ile ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öğlen saatlerinde yapılan eylemde de 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Polisin müdahalesi sırasında etrafta toplanan insanlar, alkış ve “Nuriye ve Semih yalnız değildir” sloganıyla eylemcilere destek verdi.