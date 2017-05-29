Veli Saçılık gözaltına alındı

82 gündür açlık grevinde olan tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tişörtünü giyerek destek veren Veli Saçılık’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, Yüksel Caddesi’nde gözaltına alındı.

dihaber’de yer alan habere göre, polis ablukası altında olan Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde, 82 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için eylem yapmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Yüksel Caddesi direnişinin simge isimlerinden Veli Saçılık da bulunuyor. Saçılık, Ankara Valiliği tarafından yasaklanan, üzerinde Gülmen ve Özakça'nın fotoğraflarının bulunduğu tişörtü giymişti.