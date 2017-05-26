Ankara Karanfil Sokak'ta eyleme başlayan sosyolog Veli Saçılık, basın açıklaması yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

İlerihaber'in haberine göre, KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için başlattıkları açlık grevi eyleminin 76. gününde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Yüksel Caddesi'nde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla Karanfil Sokak'ta eyleme başlayan Veli Saçılık gözaltına alındı.

Veli Saçılık'ın yapmak istediği açıklamayı engelleyen polis, Saçılık ve haber takibi yapan Seyri Sokak aktivisti muhabir Oktay İnce'yi gözaltına aldı.

Saçılık ve çekimdeyken gözaltına alınan Oktay İnce'ye 'kabahatler kanunundan' yasal işlem yapılacağı öğrenildi.