Veli Saçılık: Bayramdan sonra tutuklanabilirim!

Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kamu çalışanlarının Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önündeki ‘işimi geri istiyorum’ eylemi devam ediyor. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevini sürdürürken tutuklanmalarının ardından her gün Yüksel Caddesindeki İnsan Hakları Anıtı önünde aynı saatte açıklama yapmak üzere Acun Karadağ ile buluşan Veli Saçılık’a örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasını inceleyen Saçılık belgelerde hangi örgüte üye olduğuna ilişkin bilginin yer almadığını belirtti.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Saçılık’ın sosyal medya paylaşımlarının delil olarak sunulduğu dosyada İsrailli askerlere zafer işareti yapan Filistinli çocukların altına yazılan “Çok güçlü olabilirsiniz ama yenilmeye mahkumsunuz” yazısı ve Saçılık’ın yerde sürüklenen annesiyle ilgili paylaşımlar da yer aldı.

Karl Marx da delil

İhraç edilen akademisyenlerin kurduğu Dayanışma Akademisi’nde ders veren Saçılık’a soruşturma kapsamında bir delil de bu ders gösterildi. Soruşturmada afişlerine yer verilen derste Saçılık, Karl Marx’ın Louis Bonapart’ın 18 Brumaire’i kitabını anlatmıştı.

“FETÖ ile bağlantılı olduğumuz iddiasıyla işimizden atıldık” diyen Saçılık “Şimdi de solcu olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki bu bir sır değil” sözleriyle soruşturmaya tepki gösterdi.

Saçılık “Aslında soruşturmayla, ‘etkili eylem yaptın, biz de gününü göstereceğiz’ diyorlar, ben öyle yorumluyorum” dedi. Sosyal medya paylaşımlarının yeni olmadığını ve yıllardır yaptığını belirten Saçılık “Önceki yaptığım paylaşımlardan örgüt üyesi olmadım ama kitle karşısında ses bulunca örgüt üyesi olmaya ulaştık” yorumunu yaptı.

"Tutuklama bekliyorum"

Hakkındaki soruşturmayı, ‘açlık greviyle endeksli bir soruşturma’ olarak adlandıran Saçılık “Bu süreci çözümsüzlük üzerine kuruyorlar. Nuriye ve Semih’i sakatlama veya öldürme, Yüksel direnişçilerini tutuklamayı istiyorlar” dedi.

Bayramın ardından tutuklanmayı beklediğini, soruşturmanın amacının da o yönde olduğunu belirten Saçlık şöyle devam etti: ” Eylemin sembollerini ortadan kaldırmanın bir yöntemi olarak görüyorlar. Nuriye ve Semih’in tutuklanmalarının ardından göz önüne biz çıktık ve bu soruşturma da onun bir parçası. Ortada bir suç değil ortada bir ses olduğu için. Bizi döverek, işkence ederek, tutuklayarak topluma mesaj veriyorlar. Toplum bunu bizim korkmadığımız üzerinden alsın. Biz insanlara korku değil cesaret bulaştırmaya çalışıyoruz. ”

Semih Özakça’nın annesi ağır enfeksiyon geçiriyor

Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça geçirdiği ağır enfeksiyon sebebiyle açlık grevini bırakmak zorunda kaldı.