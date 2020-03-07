Veli Saçılık'a sosyal medyadan tehdit; "Selamımızı aldın ama..."

T24 Haber Merkezi

KHK ile ihraç edilen Sosyolog Veli Saçılık, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit edildi. Tehdit edildiği mesajı paylaşan Saçılık'a Ülkü Ocakları üyesi olduklarını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları küfürle karşılık verdi.

Saçılık, Twitter hesabından kendisine gelen mesajı "Aşkın Dinçer ismindeki ırkçı ısrarla beni tehdit ediyor. Bu ve bunun gibiler AKP'nin gölgesinde yatarak cesaret buluyorlar. Ne bunlardan, ne de arkasına saklandıkları resmi uzantılarından asla korkmam, asla susmam" notuyla paylaştı.

Söz konusu mesajı atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Aşkın Dinçer'in "Velicim selamımızı aldın ama hala boş konuşmaya devam ediyorsun be oğlum" dediği görülüyor.

Saçılık'ın kendisine gelen mesajı duyurmasının ardından Ülkü Ocakları üyesi olduklarını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları, Saçılık'a küfürlü yanıtlar verdi.