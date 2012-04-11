Veli, 'okul müdürü bana tecavüz etti' dedi, bakanlığa spermli peçete gönderdi

İstanbul Avcılar'da N.T. adlı kadın veli, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Avcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Sen'e gönderdiği dilekçeyle okul müdürünün tecavüzüne uğradığını iddia etti.

N.T., dilekçesinde çocuğunu kaydettirmek için Avcılar Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'na gittiğini, ancak Müdür İ.U.'nun çeşitli bahanelerle kaydı bir türlü yapmadığını iddia etti.

Son olarak müdürün 'Benimle gel' diyerek kendisini bilgisayar sınıfına götürdüğünü, kapıyı arkadan kilitledikten sonra, tehditle oral seks yaptırdığını öne süren N.T., yaşadıklarını eşi dahil kimseye söyleyemediğini, psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

İsimsiz dilekçeye ret

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in televizyondaki bir konuşmasından cesaret alarak şikâyetçi olmaya karar verdiğini anlatan N.T., daha önce kimliğinin ortaya çıkmaması için bir arkadaşı aracılığıyla Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği dilekçenin "Sizin başka işiniz yok mu?" denilerek işleme konulmadığını söyledi.

N.T., diğer kurumlara gönderdiği dilekçeden farklı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na, tecavüzden sonra cep telefonuyla müdüre belli etmeden çektiği üç kare çıplak fotoğrafı ve üzerindeki spermleri sildiği peçeteyi de delil olarak ekledi.

Ercan Sarıkaya ve Levent Akpınar'ın Akşam gazetesinde yayımlanan haberine göre, fotoğrafın dolaplardan da anlaşılabileceği üzere, okulun bilgisayar laboratuvarında çekildiğini ileri süren N.T, spermli peçetenin de Adli Tıp Kurumu'na gönderilip okul müdürüne ait olduğunun belirlenebileceğini kaydetti.

Emekliye ayrıldı

N.T.'nin dilekçesinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim ve Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri soruşturma başlattı, Bakanlık da okula müfettişlerini gönderdi.

Soruşturmaya el koyan Bakanlık müfettişleri suçlanan müdürün ifadesine başvurdu. Soruşturma devam ederken, Okul Müdürü İ.U. birkaç günlük iznin ardından emekliye ayrıldı.