T24 LogoT24 Logo
Gündem

Veli, 'okul müdürü bana tecavüz etti' dedi, bakanlığa spermli peçete gönderdi

Kendisini odaya kilitleyen okul müdürün tecavüzüne uğradığını iddia eden bir veli, fark ettirmeden cep telefonuyla çektiği çıplak fotoğrafı ve spermli peçeteyi de dilekçesine ekleyip Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi

11 Nisan 2012 11:45

 

İstanbul Avcılar'da N.T. adlı kadın veli, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Avcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Sen'e gönderdiği dilekçeyle okul müdürünün tecavüzüne uğradığını iddia etti.
 
N.T., dilekçesinde çocuğunu kaydettirmek için Avcılar Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'na gittiğini, ancak Müdür İ.U.'nun çeşitli bahanelerle kaydı bir türlü yapmadığını iddia etti. 
 
Son olarak müdürün 'Benimle gel' diyerek kendisini bilgisayar sınıfına götürdüğünü, kapıyı arkadan kilitledikten sonra, tehditle oral seks yaptırdığını öne süren N.T., yaşadıklarını eşi dahil kimseye söyleyemediğini, psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.
 

İsimsiz dilekçeye ret

 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in televizyondaki bir konuşmasından cesaret alarak şikâyetçi olmaya karar verdiğini anlatan N.T., daha önce kimliğinin ortaya çıkmaması için bir arkadaşı aracılığıyla Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği dilekçenin "Sizin başka işiniz yok mu?" denilerek işleme konulmadığını söyledi.
 
N.T., diğer kurumlara gönderdiği dilekçeden farklı olarak,  Milli Eğitim Bakanlığı'na, tecavüzden sonra cep telefonuyla müdüre belli etmeden çektiği üç kare çıplak fotoğrafı ve üzerindeki spermleri sildiği peçeteyi de delil olarak ekledi.
 
Ercan Sarıkaya ve  Levent Akpınar'ın Akşam gazetesinde yayımlanan haberine göre, fotoğrafın dolaplardan da anlaşılabileceği üzere, okulun bilgisayar laboratuvarında çekildiğini ileri süren N.T, spermli peçetenin de Adli Tıp Kurumu'na gönderilip okul müdürüne ait olduğunun belirlenebileceğini kaydetti.
 

Emekliye ayrıldı

 
N.T.'nin dilekçesinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim ve Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri soruşturma başlattı, Bakanlık da okula müfettişlerini gönderdi.
 
Soruşturmaya el koyan Bakanlık müfettişleri suçlanan müdürün ifadesine başvurdu. Soruşturma devam ederken, Okul Müdürü İ.U. birkaç günlük iznin ardından emekliye ayrıldı.

 

ETİKETLER

milli eğitim bakanlığıvelitecavüzokul müdürüspremli peçete

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24