Veli Küçük'ün hastaneye sevk edilecek

Ergenekon davasında Mahkeme Heyeti, Veli Küçük'ün Silivri Devlet Hastanesi'ndeki muayene ve tetkiklerine ilişkin belgelerin ivedi istenmesine karar verdi.



"Ergenekon" davasına bakan Mahkeme Heyeti, emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün Silivri Devlet Hastanesindeki muayene ve tetkiklerine ilişkin belgelerin ivedi istenmesine karar verdi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Başkan Köksal Şengün, Mahkeme Heyetinin aldığı kararları açıkladı. Avukatının talepleri doğrultusunda, Veli Küçük'ün Silivri Devlet Hastanesindeki tüm muayene ve tetkiklerine ilişkin belgelerin ivedi istenmesine karar veren Mahkeme Heyeti, 20 Şubat 2009'daki kan tahlilinin 2 kez yapıldığı belirtilerek bu tahlil sonuçlarının ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesini hükme bağladı.



Mahkeme Heyeti, belgeler geldikten sonra sanığın tekrar Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, önceki şikayetleri konusunda tekrar muayene ve tahlillerinin yapılması ve muayene sonucu düzenlenecek raporun istenmesini kararlaştırdı.



Sevgi Erenerol ve Vedat Yenerer'in avukatı Vural Ergül'ün talebi doğrultusunda, Tuncay Güney'in kullandığı belirtilen telefon numarasıyla 2007 yılı Haziran ayından bugüne kadarki sürede Türkiye'de herhangi bir telefon görüşmesi yapılıp yapılmadığının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan sorulmasına karar veren Mahkeme Heyeti, daha önce gönderilmesine rağmen cevap verilmeyen cep telefonu numarasına ilişkin yazının da tenkiden akıbetinin sorulmasına hükmetti.



Mahkeme Heyeti, daha önce MİT'e gönderilip bugüne kadar cevap verilmeyen yazılarla ilgili ayrı ayrı tenkiden akıbetlerinin sorulmasını da hükme bağladı. Tutuklu sanıklardan Mehmet Adnan Akfırat'ın raporlarıyla cezaevi doktorlarına sevk edilerek, duruşmalara katılıp akşama kadar sandalyede oturmasının sağlığı açısından bir sakınca doğurup doğurmadığının tespitinin

istenmesine karar veren Mahkeme Heyeti, Fikret Emek'in taleplerinin de Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nden gönderilen hakkındaki dava dosyası incelendikten sonra karara bağlanmasına hükmetti.



Jandarma Genel Komutanlığı'na yazı yazılarak, sanık İsmail Yıldız'ın herhangi bir birimde çalışıp çalışmadığının, SESAR Araştırma Merkezi'nin Jandarma Genel Komutanlığı'na herhangi bir şekilde danışmanlık hizmeti verip vermediğinin soruşturulmasını kararlaştıran Mahkeme Heyeti, Yıldız'ın diğer taleplerini reddetti.



Mahkeme Heyeti, sanık Kemal Kerinçsiz'in talebi doğrultusunda emanette bulunan tüm gizli içerikli yada devlet sırrı niteliğindeki belgelerin celp edilerek mahkemece incelenmesine, bu belgelerin sanığa verilmesi yönündeki talebin ise incelemenin ardından karara bağlanmasına hükmetti.



Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren Mahkeme Heyeti, duruşmayı 26 Şubat Perşembe günü saat 09.30'a bıraktı.

