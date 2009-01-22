Veli Küçük'ün 15 günlük ses kayıtları kayıp

Ergenekon davasının tutuklu
sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün 15 günlük telefon dinleme
kayıtlarının teknik nedenlerle kayıp olduğu ve kurtarılmasının mümkün
olmadığı ortaya çıktı.
Ergenekon soruşturması kapsamında 26 Ocak
2008’de tutuklanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün 15 günlük telefon
dinlemelerinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
(EGM) başvurusu üzerine konuyu inceleyen Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı (TİB), söz konusu ses kayıtlarının “teknik bir sorun
sebebiyle kaybolduğunu ve kurtarılmasının mümkün olmadığını” bildirdi.
Polis not tuttu
25 Ekim 2007 ile 9 Kasım 2007 tarihleri arasını kapsayan kayıtlarda
Küçük’ün, emekli Albay Necabettin Ergenekon’un oğlu Volkan Ergenekon,
strateji uzmanı Ümit Özdağ ve bir polis memuruyla yaptığı görüşmelerin
olduğu belirlendi. Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Organize
Suçlar Şube Müdürlüğü Teknik Takip Bürosu, 4 Ocak 2008’de Küçük’ün
kullanımındaki 053364396.. numaralı telefona ait olan ve dinlenme
sırasında not tutulan görüşmeleri, tam çözümünü yapmak ve metin haline
getirmek için tekrar dinlemek istedi.
TİB: Ses kaydı kurtarılamaz
Fakat görevliler ses kayıtlarının KDM denilen sistemde olmadığını
tespit etti. Durumu tutanağa geçiren görevli polisler, durumu şube
müdürlüğüne iletti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali
Gedik, aynı gün EGM Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na yazı
yazarak durumu bildirdi ve Teknik Takip Bürosu’nda görevli polislerin
hazırladığı tutanağı gönderdi. EGM de konuyu TİB’e aktararak
incelenmesini istedi. 21 Ocak’ta gerekli incelemeleri tamamlayan TİB,
Başkan Fethi Şimşek imzasıyla “ivedi” notlu bir yazı gönderdi. Yazıda
“... numaralı hedefinizin, belirtilen tarihler arasındaki sesleri veri
tabanımızda meydana gelen teknik bir sorun sebebiyle kaybolmuş olup,
kurtarılması mümkün bulunmamaktadır” denildi.
TİB’in bu yazısı “gizli” ibareli bir yazıyla EGM Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Ragıp Kılıç tarafından
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.
Polisin notları
Ses kayıtlarının kaybolduğunun anlaşılmasının ardından İstanbul
Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, görüşmelere ilişkin tutulan notları
soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
Organize şubenin notlarına göre Küçük’ün bu dönemde yaptığı görüşmeler
şöyle:
2 KASIM
Ergenekon örgütü üyesi olduğu şüphesiyle
telefonları dinlenen emekli Binbaşı Melih İşçan, Küçük’e Bilal Yeşil
isimli bir albayın kendisiyle görüşmek istediğini söylüyor. Küçük bunu
kabul etmiyor.
6 KASIM
Küçük’ün hocası olduğu ve Ergenekon örgütüne
adını verdiği öne sürülen emekli Albay Necabettin Ergenekon’un oğlu
Volkan Ergenekon, emekli Kurmay Albay Kemal Dinçer’in Küçük’e ulaşmaya
çalıştığını söylüyor.
6 KASIM
X şahıs Romanya’dan yeni geldiğini söylüyor.
Küçük de X şahsa, “Seni Sivas’a götüreceğim, Mecnun Odyakmaz’la
görüştüm, keklik avına gideceğiz” diyor.
6 KASIM
Vedat isimli eski bir polis memuru, Küçük’ten bir konuda yardım istiyor.
8 KASIM
Küçük, Ümit Özdağ’ı arıyor ve Bozöyük
Belediye Başkanı’nın yanında olduğunu söylüyor. Özdağ, Ankara’da
olduğunu ve ayın 14’ünde İstanbul’a geleceğini söylüyor. Küçük de
İstanbul’a geldiğinde kendisini aramasını istiyor.