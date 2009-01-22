Veli Küçük'ün 15 günlük ses kayıtları kayıp

Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün 15 günlük telefon dinleme kayıtlarının teknik nedenlerle kayıp olduğu ve kurtarılmasının mümkün olmadığı ortaya çıktı.



Ergenekon soruşturması kapsamında 26 Ocak 2008’de tutuklanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün 15 günlük telefon dinlemelerinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) başvurusu üzerine konuyu inceleyen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), söz konusu ses kayıtlarının “teknik bir sorun sebebiyle kaybolduğunu ve kurtarılmasının mümkün olmadığını” bildirdi.



Polis not tuttu



25 Ekim 2007 ile 9 Kasım 2007 tarihleri arasını kapsayan kayıtlarda Küçük’ün, emekli Albay Necabettin Ergenekon’un oğlu Volkan Ergenekon, strateji uzmanı Ümit Özdağ ve bir polis memuruyla yaptığı görüşmelerin olduğu belirlendi. Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Teknik Takip Bürosu, 4 Ocak 2008’de Küçük’ün kullanımındaki 053364396.. numaralı telefona ait olan ve dinlenme sırasında not tutulan görüşmeleri, tam çözümünü yapmak ve metin haline getirmek için tekrar dinlemek istedi.



TİB: Ses kaydı kurtarılamaz



Fakat görevliler ses kayıtlarının KDM denilen sistemde olmadığını tespit etti. Durumu tutanağa geçiren görevli polisler, durumu şube müdürlüğüne iletti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Gedik, aynı gün EGM Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na yazı yazarak durumu bildirdi ve Teknik Takip Bürosu’nda görevli polislerin hazırladığı tutanağı gönderdi. EGM de konuyu TİB’e aktararak incelenmesini istedi. 21 Ocak’ta gerekli incelemeleri tamamlayan TİB, Başkan Fethi Şimşek imzasıyla “ivedi” notlu bir yazı gönderdi. Yazıda “... numaralı hedefinizin, belirtilen tarihler arasındaki sesleri veri tabanımızda meydana gelen teknik bir sorun sebebiyle kaybolmuş olup, kurtarılması mümkün bulunmamaktadır” denildi.

TİB’in bu yazısı “gizli” ibareli bir yazıyla EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Ragıp Kılıç tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.



Polisin notları



Ses kayıtlarının kaybolduğunun anlaşılmasının ardından İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, görüşmelere ilişkin tutulan notları soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Organize şubenin notlarına göre Küçük’ün bu dönemde yaptığı görüşmeler şöyle:



2 KASIM

Ergenekon örgütü üyesi olduğu şüphesiyle telefonları dinlenen emekli Binbaşı Melih İşçan, Küçük’e Bilal Yeşil isimli bir albayın kendisiyle görüşmek istediğini söylüyor. Küçük bunu kabul etmiyor.



6 KASIM

Küçük’ün hocası olduğu ve Ergenekon örgütüne adını verdiği öne sürülen emekli Albay Necabettin Ergenekon’un oğlu Volkan Ergenekon, emekli Kurmay Albay Kemal Dinçer’in Küçük’e ulaşmaya çalıştığını söylüyor.



6 KASIM

X şahıs Romanya’dan yeni geldiğini söylüyor. Küçük de X şahsa, “Seni Sivas’a götüreceğim, Mecnun Odyakmaz’la görüştüm, keklik avına gideceğiz” diyor.



6 KASIM

Vedat isimli eski bir polis memuru, Küçük’ten bir konuda yardım istiyor.



8 KASIM

Küçük, Ümit Özdağ’ı arıyor ve Bozöyük Belediye Başkanı’nın yanında olduğunu söylüyor. Özdağ, Ankara’da olduğunu ve ayın 14’ünde İstanbul’a geleceğini söylüyor. Küçük de İstanbul’a geldiğinde kendisini aramasını istiyor.