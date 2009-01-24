Veli Küçük'ten Karadayı'ya: O adam değilim

Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Milliyet gazetesinde yayımlanan "Veli Küçük denilen o adamı tanımam" şeklindeki açıklamasına Veli Küçük'ten yanıt geldi.





Veli Küçük'ün aynı zamanda avukatı da olan kızı Ayşe Küçük, babasının Karadayı'ya yazdığı mektubu basın mensuplarına dağıttı. Küçük mektubunda şunları ifade etti:



"Sayın Komutanım, gezetelerde beyanınızı okudum. Ben 1996 yılında Jandarma Genel Komutanlığı kadrosundan sınıf subayı olarak terfi ettim ve tuğgeneral oldum. 2000 yılında emekli oldum. Siz emekli oluncaya kadar emrinizde çalıştım. Bu vatana kanıyla, canıyla hizmet veren şerefli, onurlu, gururlu, emekli J. Tuğgeneral Veli Küçük'üm. Sürç-i lisan olarak kabul ediyorum "o adam" değilim. Saygılarımla arz ederim"

