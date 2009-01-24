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Veli Küçük'ten Karadayı'ya: O adam değilim

İsmail Hakkı Karadayı'nın "Veli Küçük denilen o adamı tanımam" açıklamasına Veli Küçük'ten yanıt geldi.

24 Ocak 2009 02:00

Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın Milliyet gazetesinde yayımlanan "Veli Küçük denilen o adamı tanımam" şeklindeki açıklamasına Veli Küçük'ten yanıt geldi.


Veli Küçük'ün aynı zamanda avukatı da olan kızı Ayşe Küçük, babasının Karadayı'ya yazdığı mektubu basın mensuplarına dağıttı. Küçük mektubunda şunları ifade etti:

"Sayın Komutanım, gezetelerde beyanınızı okudum. Ben 1996 yılında Jandarma Genel Komutanlığı kadrosundan sınıf subayı olarak terfi ettim ve tuğgeneral oldum. 2000 yılında emekli oldum. Siz emekli oluncaya kadar emrinizde çalıştım. Bu vatana kanıyla, canıyla hizmet veren şerefli, onurlu, gururlu, emekli J. Tuğgeneral Veli Küçük'üm. Sürç-i lisan olarak kabul ediyorum "o adam" değilim. Saygılarımla arz ederim"

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