Veli Küçük: Bakan Soylu doğru söylemiyor!

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker'in adamlarına ruhsat verilmesinde kendisini işaret etmesine cevap verdi. Küçük, "Bakan doğru söylemiyor. Soylu’nun anlattığı ruhsat işi, ben emekli olduktan üç yıl sonra yaşanmıştır" dedi.

Katıldı bir televizyon programında Bakan Soylu, Peker'in tecavüz iddiasıyla gözaltına alındığını, adamlarının üzerindeki silahların ruhsatının Bilecik'ten alınmış olduğunu anlatarak, "Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor (Peker), orada her şey kapanıyor. Oradaki iki kişi, biz Bilecik'ten aldık diyor. Silah ruhsatlarını Bilecik'ten aldık diyor. Bilecik'te kim var? Veli Küçük var" demişti.

Odatv'den Hikmet Çetin'in haberine göre, Bakan Soylu'nun bu iddialarına tepki gösteren Küçük, şöyle konuştu:

“2000 yılında emekli oldum. Peker’in adamları 2003 yılında Bilecik’in hemen girişindeki merkez köyü Gülümbe mahalle muhtarlığına orada oturduklarına dair bir belge düzenletmişler. Ona dayanarak Bilecik’ten silah ruhsatı almışlar. Bu sahteciliği yapanlar sonra yargılanmış ve ceza da almıştır. Veli Küçük’le ne ilgisi var bu olayın? Soylu bilmiyor mu bunları?”