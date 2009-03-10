Veli Küçük: Suçluysam assınlar beni

Ergenekon Davası'nın 63. duruşmasının öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklardan Selim Akkurt'un çapraz sorgusu yapıldı. Sorgu sırasında Akkurt'un savcıların kendisini Veli Küçük aleyhinde ifadeye zorladığını öne sürmesi üzerine Veli Küçük söz istedi.





Mahkeme Başkanı'nın söz vermesi üzerine konuşan Küçük, "Suçluysam assınlar beni. Ben bu vatan için çalıştım. Veli Küçük'e kinleri nedir bu savcıların. TSK'ya 35 yıl hizmet ettiğim için mi Küçük hakkında ifade versinler diye uğraşıyorlar" diye konuştu.



Bunun üzerine söz alan Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Mahkeme Başkanı Köksal Şengül'e dönerek "Hakaret eden sözler söyledi. Biz buradan duyduk siz duymadınız" dedi.



Şengül ise çapraz sorguya devam edilmesini istedi.







