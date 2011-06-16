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VELİ KÜÇÜK, KONTROLDEN GEÇİRİLDİ  İSTANBUL (A.A)

16 Haziran 2011 16:16

-VELİ KÜÇÜK, KONTROLDEN GEÇİRİLDİ  İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı emekli tuğgeneral Veli Küçük, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rutin sağlık kontrolünden geçirildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinden Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Küçük'ün rutin kontrolleri yapıldı. Veli Küçük, tetkiklerin ve muayenenin ardından cezaevine geri götürüldü.  Küçük'ün bazı rahatsızlıklarına ilişkin olarak 3 aylık periyotlarla sağlık kontrolünden geçirildiği, bugünkü muayene ve tetkiklerin de bu kapsamda yapıldığı öğrenildi.

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