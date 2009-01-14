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'Veli Küçük, Güney’e yazı yazdırıyordu'

Ergenekon davasının tutuklu sanığı Oğuztan'ın 2001'de polise verdiği ifade: Küçük, Güney’e para karşılığı yazı yazdırıyor

14 Ocak 2009 02:00

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından gazeteci Ümit Oğuztan’ın, 2001 yılında polise verdiği ifade, Veli Küçük-Tuncay Güney ilişkisini doğrular nitelikte. Oğuztan’a göre, Küçük, o dönem gazetecilik yapan Güney’e para karşılığı yazı yazdırıyordu. 
  
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan gazeteci Ümit Oğuztan 2001 yılında Tuncay Güney’in karıştığı bir dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.
Oğuztan’a emniyetteki sorgusunda emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile o dönem kendisiyle birlikte çalışan Tuncay Güney arasındaki ilişkinin sorulduğu ortaya çıktı.

Oğuztan, Tuncay Güney’in o dönemde yeni bir gazeteci olduğunu ve kendisine yardım etmek için getirdiği bilgileri düzenli yazılara dönüştürdüğünü söyledi.
Oğuztan’a göre bilgilerin getirildiği adres Tuğgeneral Veli Küçük... Oğuztan, Tuncay Güney’in bu bilgilerin düz yazıya dönüştürülmesi sonucunda yine Veli Küçük’ün talimatıyla Davutpaşa Kışlası’ndan maaş aldığını da savundu.

Oğuztan bu yazıların Tuncay Güney tarafından aydınlık dergisine, Doğu Perinçek’e ulaştırıldığını da iddia etti. Davanın tutuklu sanıklarından emekli tuğgeneral Veli Küçük, Tuncay Güney ile bir ilişkisi olmadığını ve yanına yaklaştırmadığını söylemişti.

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