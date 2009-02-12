Veli Küçük: Çıkınca ilk işim Azerbaycan'a gitmek

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Veli Küçük sessizliğini Azeri basınına bozdu. Türk ordusunun yıpratılmak istendiğini iddia eden Küçük, Ergenekon davasının fiyasko ile sonuçlanacağını söyledi.





Avukatı ve kızı Zeynep Küçük aracılığıyla Azerbaycan'da yayımlanan Yeni Musavat gazetesine konuşan Veli Küçük, Silivri cezaevinden çıkınca ilk işinin Azerbaycan'a gitmek olduğunu söyledi.



Ergenekon diye bir örgütün bulunmadığını iddia eden Veli Küçük " Bu, iddianameden çok iftiranamedir. 2455 sayfalık iddianamede tamamen telefon kayıtları üzerine hazırlanmış. Her telefon görüşmesi farklı bölümlerde en az 15-20 defa tekrarlanmış ve okunmaz hale getirilmiş. Bütün hukukçular biliyor ki, bu iddianame boş ithamlarla doludur. Mesela benim Azerbaycan'dan 10 bin zırhlı elbise sipariş ettiğim yazılıyor. Zırhlı elbiseyle darbe mi olur? Bu dava, ABD ve Avrupa'nın isteğiyle Türk milliyetçilerini sindirmek için yapılmaktadır ve bu artık ortaya çıkmaktadır."



Türk ordusu içinde sevilen bir komutan olduğunu anlatan Veli Küçük, iddianame ile ordunun toplumun gözünden düşürülmek istendiğini ve TSK'yı yıpratmak için hazırlandığını da öne sürdü ve ‘’orduda sevilen bir komutan olduğum için bu operasyonu benden başlattılar. TSK bu oyunları çok iyi bildiği için bu işe karışmıyor. En doğrusu da budur" dedi.



Ergenekon davasının fiyasko ile sonuçlanacağını savunan Veli Küçük, " iddialar asılsız ve yalandır. Amaç,vatanseverleri ABD ve AKP'ye karşı dirençsiz bırakmak. Amama inanıyorum ki Türk adaleti gerçeği ortaya çıkaracaktır" şeklinde konuştu.



Azerbaycan'da iktidar değişikliği planladığı yönündeki iddiaları da reddeden Veli Küçük, "Azerbaycan ordusuna silah gönderip, para topluyormuşum. Bir düşünün, bu mümkün mü? Bu iddialar Azerbaycan'a hakarettir. Ben kime karşı kullanacağım silahları. Ben her zaman söylüyorum, Ermeniler işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından kendileri çıkacak, çıkmazlarsa biz çıkaracağız" diye konuştu.

