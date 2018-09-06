Veli, kayıt tartışmasında okul müdür yardımcısını dövdü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir ortaokulda müdür yardımcısı Sedat Taşar (48), kayıt işlemleri nedeniyle tartıştığı öğrenci velisi tarafından dövüldü. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan Süleyman Demirel Ortaokulu\'nda meydana geldi. Müdür Yardımcısı Sedat Taşar ile okula çocuğunu kaydettirmek için gelen Hüseyin E. arasında iddiaya göre kayıt işlemleri sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin E., Taşar\'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Taşar, hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis, şikayet üzerine şüpheli Hüseyin E.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Taşar\'ın odasında yaşanan olay, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, odada başlayan kavga sırasında kapı girişinde yere düşen Taşar\'ın, Hüseyin E. tarafından dövülmesi yer alıyor. Kavga, okuldaki öğretmenlerin araya girmesiyle sona eriyor.

EĞİTİM BİR-SEN\'DEN KINAMA

Eğitim Bir- Sen üyeleri ve bazı öğretmenler, okul bahçesinde toplanarak saldırıyı kınadı. Sendika şube başkanı İlhan Karakoç, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanları olarak hiç hak etmedikleri bir menfur olayla karşı karşıya olduklarını söyledi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Karakoç, şöyle devam etti:

\"Öğretmene şiddeti nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Biz bu toplumun en önemli işini yapıyoruz, insan yetiştiriyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış birinin gelip burada kendisine hizmet eden, çocuğunun kaydını yapan, onu ayakta karşılayan, ona çay söyleyen, ikramda bulunan bir öğretmene saldırmasını, hele hele elini kaldırmasını, hele hele vurmasını eğitim camiası olarak bir kez daha nefret ve şiddetle kınıyoruz. Avukatımız da burada, bunun hem yasal takipçisi olacağız, hem kanuni anlamda düzenleme yapılması için takipçisi olacağız. Eğitim çalışanları bugün hep beraber, birlik içerisinde nefret ve şiddetle bu olayı kınıyoruz. İnşallah bu tür şiddet ve bu tür olaylar bir daha okullarımızda yaşanmaz\" diye konuştu.

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