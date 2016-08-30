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Spor

Veli Kavlak'ın makus talihi; tedaviler işe yaramıyor, futbola dönemiyor

Yönetim Veli Kavlak'ın sözleşmesini dondurma kararı verdi

30 Ağustos 2016 20:46

Beşiktaş'a Veli Kavlak'tan bir türlü iyi haber gelmiyor. Daha önce 3 kez omzundan 1 kez de belinden ameliyat olan Veli Kavlak futbola dönemiyor. Son geçirdiği bel fıtığı ameliyatından sonra girdiği rehabilitasyon sürecinin sonunda iyileşmeyen aksine ağrıları yeniden artan Veli Kavlak, Avrupa'da doktor doktor dolaşıp derdine çare arıyor.

 

Gökhan İnler orta sahadaki yeni güç

 

2 yıldır sürekli olarak ameliyat geçiren Veli için yeni kararlar alma arifesinde olan Beşiktaş Yönetimi ise ilk etapta Gökhan İnler'i transfer ederek orta sahadaki oyuncu eksikliğini giderme kararı aldı. Daha önceden anlaşılan ve Beşiktaş'tan haber bekleyen Gökhan İnler Türkiye'ye davet edildi.

Gökhan İnler'in Leicester City ile bonservis sorununu çözdüğü ve yarın imzayı atacağı bildirildi. Beşiktaş yönetiminin Veli Kavlak ile ilgili almayı düşündüğü bir diğer kararın ise oyuncunun 2019'a kadar süren sözleşmesini dondurma yönünde olduğu gelen bilgiler arasında.

 

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