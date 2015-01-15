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Spor

Veli Kavlak'ın 2 maçlık cezasının biri ertelendi

Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Veli Kavlak'ın 2 maç cezasından 1 maçını 1 yıl süreyle erteledi

15 Ocak 2015 18:58

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Veli Kavlak'ın Galatasaray derbisinde Wesley Sneijder'a yaptığı haraket nedeniyle aldığı 2 maçlık cezanın 1 maçını 1 yıl süreyle erteledi.

Kuruldan yapılan açıklama şöyle; "Beşiktaş AŞ.'nin, futbolcusu Veli Kavlak ile ilgili PFDK'nın 08.01.2015 tarihli ve E.2014-2015/610, K.2014-2015/730 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde;- PFDK'ca; Beşiktaş AŞ. futbolcusu Veli Kavlak'a, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.,35/4. ve 12. (haksız tahrik) maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500.-TL para cezası verilmiş; ancak izlenen görüntüler ve Kurulumuzun yerleşik içtihatları karşısında, olayda "haksız tahrik" uygulama şartlarının gerçekleşmediği, böylece "haksız tahrik" gerekçesiyle cezada indirim yapılması yerinde görülmemişse de; aleyhe bozma yasağı ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, PFDK'ca netice ceza olarak verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500. TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin kabulüne, PFDK'ca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, ertelenmeyen 1 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına oybirliği ile karar verildi."

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