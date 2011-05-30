-VELİ KAVLAK VE TANJU KAYHAN İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Beşiktaş Kulübü ile anlaşmaya varan Türk asıllı futbolcular Veli Kavlak ve Tanju Kayhan İstanbul'a geldi. Avusturya'nın Rapid Wien takımında top koşturan Veli Kavlak ve Tanju Kayhan, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 13.50'de İstanbul'a geldi. Beşiktaş takımının görevlileri tarafından karşılanan futbolcular, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına birlikte poz verdi. Babasıyla beraber İstanbul'a gelen Veli Kavlak basın mensuplarının sorusu üzerine Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, ''İnşallah başarılı oluruz'' dedi. Kavlak, son yıllarda Türkiye ligini fazla takip etmediğini belirterek, ''Türkiye'de başarılı olacağımıza inanıyorum. Beşiktaş'a geldiğim için çok çok mutluyum, bir rüyam gerçekleşti'' diye konuştu. Tanju Kayhan da Beşiktaş gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Burada kalıcı olmak istiyorum ve onun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Beşiktaş'a gelmek herkesin hayalinde vardır, bu gerçekleştiği için çok çok mutluyum'' dedi. Veli ve Tanju'nun yarın sabah Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçecekleri bildirildi.