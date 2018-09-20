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Veli kavgasını ayıran öğretmen sopa darbesiyle yaralandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Şehit Ramazan Bekar İlkokulu'nda iki kadın velinin kavgasını ayırmak için araya giren kadın öğretmen sopayla vurulması sonucu yaralandı

20 Eylül 2018 19:58

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Şehit Ramazan Bekar İlkokulu\'nda iki kadın velinin kavgasını ayırmak için araya giren kadın öğretmen sopayla vurulması sonucu yaralandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Ramazan Bekar İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Dün iki kadın veli arasındaki tartışma, bugün okul bahçesinde karşılaştıklarında tekrar başladı. Velilerden biri tartışma sırasında diğer velinin üzerine sopa ile saldırarak vurmaya başladı. Bu arada okulun bahçesinde bulunan Şehit Ramazan Bekar İlkokulu nöbetçi sınıf öğretmeni G.G., kavgayı ayırmak isterken yüzüne gelen sopa ile yaralandı.
Olay, yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri öğretmene ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen öğretmen G.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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