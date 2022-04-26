Veli-der’den Gezi Davası kararlarına tepki: Bu zulmün durmasını talep ediyor, Gezi’yi savunuyoruz

Öğrenci Veli Derneği (Veli-der) Gezi davasında verilen ve tüm Türkiye'de protesto edilen kararlara yönelik yazılı bir basın açıklaması yaptı. Dernekten yapılan açıklamada, "Anneler ve babalar olarak, çocuklarımızın yargının kararları siyasete göre aldığı, adaletin olmadığı bir karanlığa büyümelerini istemiyoruz. Hukuksuz yargı kararlarını protesto ediyor, bu zulmün durmasını talep ediyor, Gezi’yi savunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

17 kişinin yargılandığı Gezi Direnişi davasında iş insanı Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; sanıklardan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin de 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verilmişti.

Gezi Davası'nın karar duruşmasının ardından ülke genelinde yayınlanan açıklamalara bir yenisi Veli-der tarafından yapıldı. Yapılan açıklama şöyle:

"Anneler ve babalar olarak, çocuklarımızın yargının kararları siyasete göre aldığı, adaletin olmadığı bir karanlığa büyümelerini istemiyoruz. Çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirebilecekleri, istedikleri her konuda itirazlarını özgürce dile getirebilecekleri bir ülke haklarıdır. Bu nedenle hukuksuz yargı kararlarını protesto ediyor, bu zulmün durmasını talep ediyor, Gezi’yi savunuyoruz."