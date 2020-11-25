Veli Ağbaba: 320 bin Tekel bayii zorda; yasak 24:00’e çekilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, alkollü içecek satan Tekel bayilerinin diğer esnaf ile birlikte saat 20.00’de dükkânlarını kapatmalarının siyasi ve ideolojik bir karar olduğunu savunarak, “Tekel bayilerine saat 22.00’den sonra içki satması durumunda 320 bin TL’ye ulaşan para cezaları verilmesi gibi kararlar, 150 bin tekel bayisini zaten zor durumda bırakmıştı. Alkol satış yasağı şimdi saat 20.00’a fiili olarak çekilmiştir. Salgınla tekel bayilerinin 20.00’de dükkân kapatmasının ne ilgisi olduğunu kimse anlayabilmiş değil. Bu kısıtlama kararıyla on binlerce bayi kepenk kapatabilir; on binlerce kişi işsiz kalabilir” dedi.

Ağbaba, yasağın 24.00’e çekilmesi ve evlere teslim yönteminin önünün açılması gerektiğini savundu. Ağbaba şunları söyledi: “Bugüne kadar alınan yasaklar, alkol tüketimini engellemediği gibi sahte alkol kullanımının da önünü açmıştır. Bir yandan yüzde 270’e varan vergiler, öte yandan saat kısıtlamaları şimdi de 20.00 fiili yasaklamayla birlikte insanlar sahte alkole adeta teşvik edilmektedir. Biz CHP olarak tekel yasağının makul bir şekilde yeniden düzenlenmesi için çağrı yapıyoruz.”