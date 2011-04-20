-VEKİLLERİNİN "ŞİMŞEK" PROTESTOSUNA POLİS ENGELİ BATMAN (A.A) - 20.04.2011 - Batman'da, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i protesto emek amacıyla AK Parti milletvekili aday tanıtımı toplantısının yapıldığı salona doğru yürüyüşe geçen, aralarında bağımsız milletvekili adayları Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız'ın da bulunduğu grubu polis engelledi. Batman Belediyesinin önünde toplanan, aralarında Batman bağımsız milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız, Belediye Başkan Vekili Serhat Temel, BDP İl Başkanı Şehmus Aslan'ın da bulunduğu grup, AK Parti milletvekili aday tanıtımı toplantısının yapıldığı Batman Kapalı Spor Salonu'na doğru yürüyüşe geçti. Dörtyol kavşağında önlem alan polis, grubun geçişine izin vermedi. Burada güvenlik güçleriyle milletvekilleri Ata ve Yıldız tartıştı. Milletvekili Yıldız, Maliye Bakanı Şimşek'in hiçbir şey olmamış gibi gelip tanıtım toplantısına katılmasına tepkili olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu ülkenin gerçeklerine yabancı bir insan, bu ülkenin sorunlarına Fransız, hatta İngiliz, o İngiliz vatandaşıdır. Başbakan Fransızlara diyor 'Fransız' ama kendi bakanı kendi ülkesinin sorunlarına Fransız. Maliye Bakanı geliyor buraya biz de kendisine 'hoş geldin' demeye gidiyoruz. Ülkemizde hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. 'Kendi seçim propagandanızı yapabilirsiniz' mesajını iletmek için halkımızla birlikte oraya gidiyoruz. Bizim gidip Bakanı protesto etme hakkımız yok mu? Randevu ile protesto olmaz.'' Milletvekili Ata ise ''Bakan da bu vesileyle burada görev yapan güvenlik güçleri gibi halk gibi bedel ödemesi gerektiğini bilecek'' dedi. Güvenlik güçlerinin izin vermemesi üzerine grup geri döndü.