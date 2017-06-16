Vekillerin sınırsız haberleşme hakkı kaldırılıyor

TBMM'de eski Başkanlık Divanı Katip Üyesi CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 2016'da 1 milyon 108 bin, Ocak 2017'de de 794 bin bin TL haberleşme harcaması yapmasıyla başlayan, ‘sınırsız haberleşme’ tartışmasına nokta konuluyor.Sınırsız haberleşme hakkının tamamen kaldırılması için yönetmelik değişikliği yapılacak.

Buna göre, 62 kişiye ulaşan Başkanlık Divanı üyeleri, grup başkanvekilleri, ihtisas ve uluslararası komisyon başkanları ve uluslararası kuruluşların asamble başkanlarının sınırsız haberleşme hakkı kaldırılıyor.

Halen yürürlükte olan düzenlemede ise sınırsız haberleşme hakkına, "22 Başkanlık Divanı üyesi, 12 siyasi partilerin grup başkanvekilleri, 18 Meclis ihtisas komisyonu başkanları, 10 uluslararası komisyon ve asamble bakanları" yani 63 kişi sahipti. Yeni düzenlemeyle bu kişiler milletvekillerinin tabi olduğu bir yıl içinde iki maaş tutarı, yani 34 bin TL'yi aşamayacak.

Taksit kaldırılıyor

TBMM Haberleşme Yönetmeliği'ne eklenen yeni bir madde ile milletvekillerinin haberleşme giderlerini aşması halinde oluşan borçlarının, "taksitle" ödemeleri imkanı kaldırılırken, "mahsuplaşma" yöntemi getiriliyor. Buna göre bir milletvekili 2016'da 34 bin TL'lik haberleşme limitini aşmışsa, aştığı kadarlık miktarı, 2017 haberleşme giderinden mahsup edilecek. Eğer aşılan miktar bir sonraki yılın haberleşme giderini de aşıyorsa, o zaman milletvekilinin maaşından bir defada kesilecek. Mahsuplaşma yöntemine 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olacak.

TBMM Başkanlık Divanının bugünkü toplantısında önemli gündem maddeler değerlendirildi. CHP’li üyelerin, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet’ yürüyüşü nedeniyle toplantıya katılamamaları nedeniyle Başkanlık Divanında kararlar alınmadı.

Rehber köpek için giriş kartı

Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın görme engelli danışmanın rehber köpeğin Meclis’e giriş izni verilmediğine ilişkin açıklamaları da karşılık buldu. Alınan bilgiye göre, Başkanlık Divanının, rehber köpeğin Meclis’e girişine olumlu baktığı belirtildi.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu’nda Ağbaba, 2011 yılından bu yana danışmanı olarak görev yapan görme engelli danışmanı Ali İlhan’ın bir süre önce edindiği rehber köpeğinin Meclis’e alınmadığını gündeme getirmiş ve "Bir haftadan beri Ali İlhan'la birlikte köpeğinin Meclise girmesini sağlamaya çalışıyoruz, maalesef, izin verilmiyor" demişti.