T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vekillere trafikte geçiş üstünlüğü

Milletvekillerine tanınan haklar genişletiliyor

19 Nisan 2013 10:26

Hazırlanan bir yasa teklifi, milletvekillerine yeni haklar öngörüyor. Bu haklar arasında vekillere ait araçlara trafik cezası kesilememesi ve trafikte geçiş üstünlüğü de var.
 
Konuyla ilgili hazırlanan yasa teklifi, parti yönetimlerinin imzasına sunuldu.

Milletvekili haklarının tek bir kanun altında toplanmasını da öngören teklif yasalaşırsa, vekillerin araçlarına trafik cezası kesilemeyecek.

Ayrıca vekillere ait araçlara, trafikte geçiş üstünlüğü sağlanacak.

Protokol sırasına yönelik bir düzenlemenin de yer aldığı teklif, vekillerin illerdeki törenler de validen sonra yer almasını öngörüyor.

Teklife göre vekiller ömür boyu diplomatik pasaport taşıma hakkına da sahip olacak.

Yeni yasanın milletvekillerine getireceği bir başka ayrıcalık da ömür boyu diplomatik pasaport hakkı olacak.

Vekil maaşına bin lira artış öngören madde ise MHP ve CHP’nin talebi üzerine teklifte yer almayacak.

ETİKETLER

milletvekilitrafikgeçiş üstünlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24