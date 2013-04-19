Vekillere trafikte geçiş üstünlüğü

Hazırlanan bir yasa teklifi, milletvekillerine yeni haklar öngörüyor. Bu haklar arasında vekillere ait araçlara trafik cezası kesilememesi ve trafikte geçiş üstünlüğü de var.



Konuyla ilgili hazırlanan yasa teklifi, parti yönetimlerinin imzasına sunuldu.

Milletvekili haklarının tek bir kanun altında toplanmasını da öngören teklif yasalaşırsa, vekillerin araçlarına trafik cezası kesilemeyecek.

Ayrıca vekillere ait araçlara, trafikte geçiş üstünlüğü sağlanacak.

Protokol sırasına yönelik bir düzenlemenin de yer aldığı teklif, vekillerin illerdeki törenler de validen sonra yer almasını öngörüyor.

Teklife göre vekiller ömür boyu diplomatik pasaport taşıma hakkına da sahip olacak.

Yeni yasanın milletvekillerine getireceği bir başka ayrıcalık da ömür boyu diplomatik pasaport hakkı olacak.

Vekil maaşına bin lira artış öngören madde ise MHP ve CHP’nin talebi üzerine teklifte yer almayacak.