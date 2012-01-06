'Vekillere kıyak emeklilik'te geri adım

T24 - AKP, Cumhurbaşkanı'nın veto ettiği ve muhalefetin tepki gösterdiği emekli milletvekillerine yüzde 60'lık maaş artışı öngören kanun teklifinin değiştirilmesi için önerge verdi.



Kamuoyunda milletvekillerine 'kıyak emeklilik' olarak yorumlanan zam düzenlemesinde AKP geri adım attı.



İki yıl görev yapan milletvekillerinin emekli maaşı almasına olanak sağlayan düzenleme, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından "kamuoyunda yarattığı rahatsızlık" nedeniyle veto edilmişti.



Tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye gelen kanunun değiştirilmesi için CHP de tepki göstermişti. AKP Grubu da bu sabah yüzde 60'ı bulan zam oranının yüzde 45'e çekilmesi için komisyonda önerge verdi.



Emekli Sandığı Kanunu, önceki hafta gece yarısı verilen bir önerge ile değiştirilmişti. Meclis tarafından onaylanan önerge ile emekli milletvekillerinin maaşları 8 bin 100 TL'ye çıkarıldı. Değişiklik 216 kabul, 29 ret oyu ile kanunlaşmıştı.



Daha önce maaşların belirlenmesi için esas alınan "Emekli Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 42'si" ifadesi "maddede bulunan yüzde 42 oranı 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 60 olarak uygulanır" şeklinde değiştirilmişti. Bu değişikliğin ardından daha önce emekli milletvekili maaşı olarak belirlenen 5 bin 800 TL, 8 bin 100 TL'ye çıkarılmış oldu.



Ancak AKP tarafından verilen bugünkü önerge ile maaşlardaki artış yüzde 3 oldu. Bu önerge yasalaşırsa şu an 5 bin 800 TL olan milletvekili maaşı 6 bin 271 TL'ye yükselecek.



