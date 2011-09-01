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Ekonomi

Vekillere bedava tablet Türk Telekom'dan

Türk Telekom 550 milletvekiline 1630 TL'lik tabletlerden verecek.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Türk Telekom 550 milletvekiline 1630 TL'lik tabletlerden verecek.


1 Ekim’de açılacak Meclis’te 550 milletvekiline birer adet tablet bilgisayar verilecek. Habertürk gazetesinin haberine göre Türk Telekom, Motorola’nın söz konusu Android işletim sistemli tablet bilgisayarları peşin olarak bin 630 TL’lik bedel üzerinden satıyor.



10.1 inç geniş ekran


Google Android 3.0 platformunu kullanan ilk cihaz olan Motorola XOOM’da 1GHz çift çekirdekli işlemci, 32 GB bellek ve 1 GB RAM bulunuyor. Cihaz ayrıca ön ve arka yüzde iki ayrı kamera, gerçek çoklu işlem fonksiyonu ve 10.1 inçlik geniş HD ekranına sahip.



Google'dan büyük operasyon


Google, bir süre önce söz konusu cihazın üretimini de yapan “Motorola Mobility”i satın aldı. Motorola XOOM, Apple’ın iPad’ine karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.


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