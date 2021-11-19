Vekillerden “TC kimlik numaramız her yerde” şikâyeti

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında milletvekilleri kişisel verilerin internet yoluyla üçüncü kişilerin eline geçmesi konusunda şikayetlerini dile getirdi. Vekillerin, “Kimlik numaramız her yerde. Bu konuda bir çalışmanız var mı?” sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kimlik numarasıyla giriş yapılan e-devlete SMS ya da biyometrik olmak üzere ikinci doğrulama hizmeti getireceklerini açıkladı. Koç, e-devlet kullanımını anne ya da baba rızasıyla ilkokul çağına düşürmek için de çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Her yerde çok rahat soruluyor"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantıda kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesine yönelik yaşanan sıkıntılar da gündeme geldi. İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, siber güvenlikle ilgili endişeler yaşandığına dikkat çekerek, “Siber güvenlikle de ilgili bir konu TC kimlik numarası. Türkiye’de her yerde çok rahat soruluyor ve bizden isteniyor. Yani halbuki bakıyoruz e-devlete girişte de en temel şey TC kimlik numarası. Bu bir sakınca yaratmıyor mu? Bu konuda bir şeyimiz var mı?” sorusunu yöneltti.

Yemeksepeti’nde yaşanan sıkıntıyı hatırlattı

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle süper siber kahramanları çok önemsediğimi ben de ifade edeyim. Çünkü Yemeksepeti’nde biliyorsunuz, son zamanlarda ciddi bir sıkıntı var. Ben de burada tutanaklara geçmemesi adına söylemeyeceğim ama TC kimlik numaramla alakalı hukuki bir problem yaşıyorum. Detay vermeyeceğim başkanım. Ama Ayhan Bey’in sorusu önemli. Yani bugün özellikle siyasetçilerin TC kimlik numaraları çok yaygın bir şekilde her yere ulaşmış durumda ve bununla maalesef yanlış işlemler yapılabiliyor. Bu konuda biraz daha belki sıkı tedbirler alınabilir.”

"Kimlik numarası hep gündemimizde"

Soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-devlet uygulamasında ikinci doğrulama hizmeti getirmek için çalışma başlattıklarını açıklayarak, şunları söyledi:

“TC kimlik numarası, biz hep günümüzde gelen konulardan birisi. Siber güvenlikte kullanım kolaylığıyla siber güvenlik arasında bir ters orantı var. Ne kadar kolay kullanırsanız o kadar da “hack”lenebiliyorsunuz ama vatandaşlarımız da kolayını istiyorlar. Biz e-devlete ikinci bir doğrulama getirmek istiyoruz, altyapımız da hazır, ikinci ya SMS doğrulaması ya da biyometrik doğrulama. Ama şunu da söylemem gerekiyor.

"Bir kere kaçtıysa, herkese yayılır"

TC kimlik numaraları sabit oldukları için bir kere eğer bir link veya bir kaçıntıdan dolayı herkese ulaştıktan sonra ‘Dark Web’ dediğimiz ortamda herkese yayılır. Yani TC kimlik numaranızı değiştirmeden, o TC kimlik numaranızın bilgisinin artık farkındalığı… Artık herkes biliyor, o TC kimlik numarası sadece sizin siz olduğunu… Ama ondan dolayı şifrenizi veya ikincil doğrulama… Özellikle yeni kimlik kartlarımızda biliyorsunuz artık bütün biyometrik verilerimizi de koyabiliyoruz, için elektronik imza koyabiliyoruz. Biyometrik veriyle parmak doğrulaması, göz, retina gibi doğrulaması gibi doğrulamalarla artık siber güvenlikte… Bu kötü niyetli siber hackerların etkisini azaltabilecek, onların işini zorlaştıracak algoritmalarla geleceğiz. Tabii, bunun da bir tersi olarak kullanıcılarımızın rahatı biraz daha azalmış olacak çünkü daha zor girmeye başlayacaklar. Ama bundan kaçış yok yani bu tavuk-yumurta ikilemi gibi bir durumumuz var.”

"E-devlet kullanımını ilkokul yaşına düşürmek istiyoruz"

E-devletin kullanımıyla ilgili de yaş sınırını da düşürmek istediklerini belirten Koç, şu bilgileri verdi:

“Hukuki yaş olayında da çalışmalarımız devam ediyor. Hak ehliyeti doğduğu zaman olmasına rağmen, biz 16 yaşı koyduk çünkü e-devlette yapılan şeylerin bazı hukuki sorunları da oluyor, ondan dolayı biz 16 yaşı biraz daha bilinç ve liseye gitme, liseye başlama… Ama bunun yavaş yavaş aşağı inmesi veya… Biz şöyle bir proje de gerçekleştirdik. Anne baba oluru verdikten sonra çocuğa açabilme yani 0-16 yaş arasında değilse bile işte, ilkokul, ortaokul çocuklarına anne baba eğer olur verirse ‘Benim çocuğuma bir e-devlet şifresi açın, e-devleti kullanabilsin’ dediği zaman öyle bir genişleme çalışmamız var.”