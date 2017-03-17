Vekillerden patrik seçimi sürecine müdahale eden İstanbul Valiliği'ne tepki

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, İstanbul Valiliği'nin patrik seçimi sürecine müdahale ederek, seçim sürecinin 'hukuken' başlatılmasının mümkün olmadığını bildirmesine tepki gösterdi. HDP'li Paylan, "Aram Sırpazan’ın yıllardır Patrikhane’yi bir kayyım olarak yönettiği ortaya çıkmıştır ve devletin içinde her kimle dirsek teması içerisindeyse, bu kayyımı devam ettirmek için onunla birlikte darbe yapmıştır" derken CHP'li Doğan da "Toplumdan gelen sese kulak verip sürece müdahale edilmemesi gerekirdi. Bu müdahale süreci daha da karmaşık hale getirmiştir" diye konuştu.

HDP milletvekili Garo Paylan gelişmeleri Agos’a şu sözlerle değerlendirdi:

“Bugün, Aram Sırpazan’ın yıllardır Patrikhane’yi bir kayyım olarak yönettiği ortaya çıkmıştır ve devletin içinde her kimle dirsek teması içerisindeyse, bu kayyımı devam ettirmek için onunla birlikte darbe yapmıştır. Biz bu darbeyi kabul etmiyoruz, etmemeliyiz. Neticede değabah seçimi yapıldı ve iki adaydan biri seçimi kazandı, hepimiz kazanan adayı kutlamalı ve bir an önce Patrik seçimi için çalışmaları hızlandırmalıyız.”

"Hukuki dayanağı yok"

CHP milletvekili Selina Doğan da Valilik müdahalesine tepki gösterdi. Doğan’ın açıklaması şöyle:

“Kabul edilebilir bir yanı yok. Hukuki dayanağı yok. Valilik yazısında 16 Şubat’taki toplantıya atıf var. Toplumdan gelen tepkiler deniyor ama toplumdan gelen tepkiler zaten Patrik Genel Vekillliği makamına. Dolayısıyla kendisiyle çelişiyor. Böyle bir kaygı varsa toplumdan gelen sese kulak verip sürece müdahale edilmemesi gerekirdi. Bu müdahale süreci daha da karmaşık hale getirmiştir.”