Vekillerden oturma eylemi

CHP milletvekilleri Eren Erdem, Mustafa Balbay, Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi ve Necati Yılmaz ile HDP’li vekil Alican Önlü, polisin abluka altına aldığı Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde eylem başlattı. Vekillerin oturma eylemi başlattığı heykelin çevresi barikatlarla çevrildi. Polis, daha sonra vekillere müdahale etti.

Vekiller, açlık grevinin 75. gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının ardından Yüksel Caddesi’ne geldi. Gülmen ve Özakça’nın gözaltına alınmasının ardından Yüksel’de toplanmaya izin vermeyen polis, Yüksel’de İnsan Hakları Anıtı’na gelmek isteyenleri gözaltına aldı.Eyleme destek vermek isteyen CHP’li vekiller gözaltıların ardından Yüksel’de oturma eylemi başlattı. Vekillerin etrafı bariyerlerle kapatıldı.

Polisten vekillere müdahale: