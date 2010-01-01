Vekillerden habersiz gece odaları arandı

T24 - Milletvekillerinin Fransa’dan gönderilen “Anadolu İslam Cumhuriyeti Anayasası” yazılı Kuran-ı Kerim CD’lerinin TBMM kampusunda dağıtılmasına itiraz etmesi üzerine, Meclis Başkanlığı’nın talimatıyla milletvekili odalarında arama yapıldığı ortaya çıktı.





CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol, telefonla arayarak tepki gösterince, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, “Toplatma kararını ben verdim” dedi. Milletvekillerinin odalarında arama yapılması, “Başka bir amaçla mı arama yapıldı, CD dışında başka şeyler mi alındı?” sorularını gündeme getirdi.



Milliyet'in haberine göre, milletvekilleri odalarına salı günü Fransa’dan gönderildiği belirtilen ve üzerinde “Anadolu İslam Cumhuriyeti Anayasası” yazan CD’ler posta ile dağıtıldı. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek başta olmak üzere birçok CHP’linin içerisinde Atatürk’e hakaret içeren mesajların da bulunduğu CD’yi eleştirerek, konuyu soru önergesi haline getirmesi ve TBMM Başkanlığı’nın bu dağıtıma nasıl izin verebildiğini sorması üzerine konu basına yansıdı. Bunun üzerine TBMM, CD’leri toplama kararı aldı. Dibek, sonraki gelişmeleri şöyle anlattı:





‘Çekmeceler karıştırılmış’



“Sekreterim ve danışmanım salı günü TBMM’den ayrıldıktan sonra odama girip CD’yi aramışlar. Bütün milletvekillerinin odalarına aynı şekilde girmişler, çekmeceleri, masayı karıştırıp CD aramışlar, bulduklarını toplamışlar. Benim odam haberim olmadan nasıl aranır? Bu akıl almaz bir olay? En azından haber verilip ‘postada gözden kaçmış, toplamamız gerekiyor’ denilebilirdi. Bir milletvekili arkadaşımızın danışmanı ‘Ajandamı da almışlar’ diyor.”

