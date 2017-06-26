Vekiller, provokasyona karşı görevli yeleği giyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün Bolu Dağı'nda devam eden 12'nci gününde yürüyüşe katılanlar ile yoldan geçen bazı sürücüler arasında gerginlik çıkması üzerine Bolu Dağı'ndaki Köroğlu Tesisleri'nde verilen molada parti MYK üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, yarından itibaren görevli yeleği giyecek 25 milletvekilinin kortejde aralara yerleştirilmesi ve yürüyenlerin provovakasyonlara gelmemesi konusunda uyarılması kararlaştırıldı.

Molanın ardından 3'üncü etap başlamadan önce Milletvekili Özgür Özel de parti otobüsünden provokasyon uyarısı yaptı.

Özel, şöyle dedi:

"Bundan sonra arabayla gelip yanımızda durup bize saldırsalar dahi karşılık vermeden yürüyüşe devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bu kitleyi asla ve asla barışçıl bir yürüyüş yapan, adalet talebini dile getiren kitle olmaktan farklı gösterecek başka başka sloganlar, çok sevdiğimiz slogan dahi olsa, sadece ya 'adalet adalet', ya da 'hak hukuk adalet' diye bağırıyoruz. Sayın genel başkanın hepinizden özel ricası budur. En sevdiğiniz slogan dahi olsa bu bir partiye ait yürüyüş olmadığı için her farklı slogan kitleyi biraz azaltabilir. Birilerinin gönlünü kırabilir. Yürüyeceğiz, vardığımız yerde milyonlar olacağız. Bugünkü varlığımızı tarih unutmayacak" dedi.