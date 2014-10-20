Vekiller çiçek ve bahşiş için bütçeden 101 milyon lira harcadı

Milletvekillerine 2014 yılının ilk 9 ayında 81 milyon 220 bin TL’lik maaş ödemesi yapılırken, ilaç ve tedavi giderleri için de Emekli Sandığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1 milyon 331 bin TL aktarıldı. Ayrıca vekiller yılın ilk 9 ayında çiçek ve bahşişler için bütçeden 101 milyon TL harcadı. Yıl sonunda maaşlar için 108 milyon 200 bin TL, sağlık harcamaları için de 2.5 milyon TL harcanması hedefleniyor.
Çiçek hediyeler ve bahşiş
Sözcü Gazetesi'nden Başak Kaya haberine Türkiye’ye gelen ve devlet erkanı ile yemek yiyen, toplantı yapan, kamu kurumlarının icraatlarını anlatmak için düzenlediği tanıtım toplantılarının masraflarının yanı sıra cenaze törenleri için satın alınan çiçek bedelleri, hediyeler, bahşişler devletin bütçesinden karşılanıyor. Bu yılın dokuz ayında devletin kasasından bu kalem için 101 milyon 593 bin TL harcandı ve yıl sonunda 194 milyon 802 bin TL harcanması hedefleniyor. Bu harcamalar makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdirine bağlı yapılıyor.
Öte yandan Meclis’e sunulan 2015 bütçesine göre, yüzde 7 artacak olan milletvekili maaşı 14 bin TL’den 15 bin liraya yükselecek. Burada asıl farkı ise emekli olan ancak çalışmaya devam eden milletvekili alacak. 2015 bütçesine göre yüzde 9.5 zam alan Meclis’teki 400 emekli milletvekilinin maaşı bin 700 TL’lik artacak. Böylece emekli vekillerin maaşı 23 bin 200 TL’ye ulaşacak. Milletvekillerinin şu an ek ödemeyle birlikte 7 bin 479 lira olan emekli aylıkları ocak ayından itibaren 8 bin 190 liraya çıkacak.