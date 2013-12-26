Vekil olmadan bakan oldu

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine revizyonu ile 10 bakan değişti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Adalet Bakanı olurken, İçişleri Bakanlığı'na getirilen Efkan Ala kabineye parlamento dışından giren isim oldu.

Son değişikliklerle 19 Kasım 2002'den bu yana devam eden AKP iktidarında bugüne kadar bakanlık yapan isimlerin sayısı 66'ya ulaştı. Yeni kabinenin en dikkat çekici isimlerinden biri yolsuzluk soruşturması sonrası istifa eden Muammer Güler'in yerine İçişleri Bakanlığı'na getirilen Efkan Ala oldu.

2007 yılından bu yana Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunan Ala, kabineye dışardan giren isim oldu. Açılım sürecindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Ala, Diyarbakır Valisi olduğu dönemde "Canlar kırılmasın, camlar kırılsın" sözleri ile de ön plana çıkmıştı.

AKP hükümetlerinde daha önce de Ahmet Davutoğlu milletvekili olmamasına rağmen Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı. Yeni kabine üyelerinin birçoğu da Başbakan Erdoğan'ın geçmişte yakın çalışma arkadaşı olarak dikkat çekiyor.

Başbakan Yardımcılığı görevine atanan AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 2006'da Başbakan Başmüşaviri oldu ve milletvekili seçildiği 2011 yılına kadar Başbakan'a yakın mesai yürüttü.

Gençlik ve Spor Bakanı olan Akif Çağatay Kılıç, selefi Suat Kılıç gibi Samsun milletvekili. Kılıç, birçok yurtdışı gezisinde Erdoğan'ın tercümanlığını da yaptı.

Çevre ve Şehircilik İdris Güllüce, Başbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı isimlerden biri.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise Başbakan gibi belediye kökenli bir isim. Zeybekçi, milletvekili seçilmeden önce Denizli Belediye Başkanı'ydı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görevlendirilen Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam da akademi kökenli bir isim. İslam, milletvekili olmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'da Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü'ydü.

Avrupa Birliği Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu ise AKP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 2010-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı yapan Çavuşoğlu, aynı zamanda Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı'ydı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ise yine bir Kocaeli milletvekili getirildi. Fikri Işık, bakanlığı hemşerisi Nihat Ergün'den devralacak. ODTÜ mezunu olan Fikri Işık, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı'ydı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ise eski bir Devlet Planlama Teşkilatı yöneticisi. 2007 seçimlerinde milletvekili seçilen Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Başbakan Yardımcısı olan Bekir Bozdağ da Hatay'dan belediye başkan adayı olan Sadullah Ergin yerine Adalet Bakanlığı'na getirildi.

Rekor Atalay ve Babacan'da

Beşir Atalay, Ali Babacan, Binali Yıldırım, şimdiye kadar kurulan AK Parti hükümetlerinin tümünde görev alan isimler oldu. Yıldırım'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sebebiyle koltuğu bırakmasıyla AK Parti hükümetlerinin kesintisiz Bakanlık görevi yapan isimleri Beşir Atalay ve Ali Babacan oldu.