-VEKİL LEYLA ZANA YARGILANIYOR DİYARBAKIR (A.A) - 14.06.2011 - Diyarbakır'da 2007 yılındaki nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili seçilen Leyla Zana'nın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Leyla Zana katılmadı. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, Zana'nın nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu. Sanık avukatı Fethi Gümüş, Zana'nın bağımsız milletvekili seçildiğini belirterek, ''Ancak daha mazbatasını almadı. Mazbatayı aldığında bir örneğini mahkemeye sunacağız'' dedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Zana hakkında, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.