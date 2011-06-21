-VEKİL ENGİN ALAN BALYOZ DURUŞMASINDA İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - ''Balyoz planı'' iddialarıyla ilgili eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 162'si tutuklu 196 sanıklı davanın 35. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına ve Özden Örnek ile MHP'den milletvekili seçilen Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 140 sanık ile tutuksuz yargılanan 16 kişi katıldı. Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, Silivri cezaevinde kalan Doğan'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıkların sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadıklarını söyledi. Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.