'Vekil, emekli zabıta gibi Kızılay'da mı dolaşsın'

T24 -

'900 lira mı alsın'

Dünya parlamentolarını dikkate aldık

24. dönemden 170 vekil faydalanacak

İhtiyaca binaen yapıldı

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, önergede imzası bulunan vekillerden CHP'li Ahmet Toptaş, şu açıklamaları yaptı:"TBMM'de şu anda milletvekili olup, SGK, Bağ-Kur'dan emekli olduğu için milletvekili emeklisi olamayacak 200 tane milletvekili var. 30 sene vekillik yapsa bile, vekilliği kaybedince 900 lira maaş alıyor. Bu benimsenir mi?"'Bir haftadır et yemedim'"Bir haber çıktı, milletvekili 95 ton et yemiş diye. İnanır mısınız, Meclis'te bir haftadır et yemedim. Konuklarım geliyor. Meclis'te 'Çorba için mi' diyeceğim? Bir sene içinde bir vekil en az 200 tane düğüne gidiyor. Meclis civarında 2 bin liradan aşağı kira ücreti olan ev bulamazsınız."'İnsan gibi yaşama hakkı'"Bir vekilin insan gibi yaşama hakkı olmaz mı bu memlekette? Memleketin sorunlarını üstleniyoruz. Düşünün saat 11.00'den ertesi gün sabah 06.00'ya kadar görüşme sürüyor. Bu insanları Kızılay'da, emekli zabıta memuru gibi dolaştırmaya toplumun gönlü nasıl razı olur?"'Eleştirilemez'"Köşe yazarlarının parasıyla vekilin aldığı parayı karşılaştırın. Ben dahil konuştuğum vekillerin yüzde 80'i Ocak'ta alacakları üç aylık maaşın yarısını yemiş! Düzeltmenin, eleştirilecek yanı yok!""İş mi takip etsinler""Bir de 2 yıl vekillik yapan insan, sonra ne yapacak? Esnaflık mı? Türkiye, kendisini yöneten insanların aç ve sefalet içine dolaşmasına göz mü yummalı? Biliyor musunuz, eski vekillerimiz ucuz diye Meclis berberine, geliyor ayakkabısını boyatıyor. Türkiye'de önemli kararlar almış insanlar, borç harç içinde geçirirse gününü, beyinleri ölür, bir şeyler düşünemezler."TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerinin emekliliğine ilişkin düzenlemenin ''ihtiyaç'' olduğunu belirterek, dünya parlamentolarındaki durumlar dikkate alınarak bir değerlendirme yapıldığını söyledi. Çiçek konuya ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: ''Şu an rakamlarla uğraşır noktada değiliz. İhtiyaçtan dolayıdır. Kişilere sağlanmış bir imkan değil, bir statüyle ilgili imkandır. Siz de TBMM'nin içindesiniz. Milletvekillerinin nasıl çalıştığını, giderlerinin neler olduğunu biliyorsunuz. Bunlara bakarak değerlendirin. Sadece milletvekilleriyle ilgili olduğu zaman kaleminizden kan damlamasın. Parlamentoya karşı biraz daha kışkırtıcı bir üslupla bu türlü yazılar yazılıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Milletvekillerinin hangi şartlar altında burada görev yaptığı, giderleri bellidir. Dünya parlamentolardaki bu türlü durumlar da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Konuyu bu çerçevede mütalaa etmek lazım. 4 grubun da birlikte karar verdiği bir iştir.''TÜRK Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Hasan Korkmazcan, düzenlemeden 160'ı eski toplam 330 milletvekilinin faydalanacağını bildirdi.Korkmazcan, 2000'li yıllarda, yapılan bir düzenlemeyle milletvekillerinin kademe ve statüsünün geriye itildiğini ifade eden Korkmazcan, ''Bunun üzerine Anayasanın 86. maddesinde Anayasa Mahkemesinin gerekçeleri dikkate alınarak bir değişiklik gerçekleştirildi. O günden itibaren bir uyum kanunu ihtiyacı vardı. Birdenbire ortaya çıkmadı. 24. Dönem milletvekilleri arasında emeklilik bakımından 3-4 türlü statü var. Eşitsizlik var. Bu eşitsizliğin giderilmesi sağlandı. Şu anda Meclis'te 900-1200 TL emekli aylığı alan var. Mesela Süleyman Çelebi..Önergelere dört partinin de destek vermesine karşın, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, bu konuda yorum yapmak istemedi. Topu TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e atan Şandır, 'Meclis Başkanı ile görüşün. O detaylı biliyor. İhtiyaca binaen emekli vekil talebine uygun olarak gruplara bu düzenlemenin faydalı olacağını söyledi. Grupların ortak önerisi ile böyle bir düzenleme yapıldı' diye konuştu.