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Vekil danışmanı maaşına yüzde 170 zam

Yeni bir düzenlemeyle milletvekili danışmanının maaşı 2000 TL'den 5400 TL'ye çıkarıldı.

17 Aralık 2011 02:00

T24 - Yeni bir düzenlemeyle milletvekili danışmanının maaşı 2000 TL'den 5400 TL'ye çıkarıldı.
 

 
TBMM'de önceki gün yürürlüğe giren yeni Teşkilat Kanunu ile Meclis personeline zam geldi.


Milletvekili danışmanının maaşı 2000 TL'den 5400 TL'ye çıkarıldı. Böylece danışmanların alacağı ücret, 11 bin TL maaş alan vekillerin yarısı kadar olacak.


Haberturk'ün haberine göre, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in danışmanları 6 bin 446 TL maaş alacak.


Düzenlemeyle 2. danışman statüsü verilen sekreterlerin maaşı da 4 bin 705 TL olacak.


Meclis'te grubu bulunan partilerin danışman sayısı jartırılırken, gruplara danışmanlık yapacak kişilerin maaşı da 5 bin 479 TL olacak.

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