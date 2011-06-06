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VEKİL ADAYININ BÜROSUNDA 32 MOLOTOF İSTANBUL (A.A)

06 Haziran 2011 02:37

-VEKİL ADAYININ BÜROSUNDA 32 MOLOTOF İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - Sultangazi'de bir bağımsız milletvekili adayının seçim irtibat bürosunda polis ekipleri tarafından yapılan aramada 32 adet kullanıma hazır molotofkokteyli ele geçirildi.   Alınan bilgiye göre, İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder'in, İsmetpaşa Caddesi üzerindeki Gazi Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nda molotofkokteyli bulunduğu yönünde bilgi alan Terörle Mücadele polisi, operasyon düzenledi.  Seçim irtibat bürosunda yapılan yapılan aramalarda, kullanıma hazır halde 32 adet molotofkokteyli ele geçirildi.  Molotofkokteylleri üzerinde olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, şişelerin içerisinde tesirin artırılması amacıyla konulduğu tahmin edilen deterjan, benzin ve çiviye rastlandığı belirtilirken, molotofkokteylleri detaylı inceleme yapmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Seçim irtibat bürosundaki görevlilerin ifadesine başvuran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Baskın yapılan yerin İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder'in seçim irtibat bürosu olduğu belirtildi. Öte yandan, AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren BDP Parti Meclisi Üyesi Şamil Altan, partinin Kağıthane'deki mitingi sırasında söz konusu seçim bürosuna baskın yapıldığı haberini aldıklarını söyledi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek konuya ilişkin bilgi almak istediklerini, ancak seçim bürosunun bir sorumlusu dışında kimseye bilgi verilemeyeceği cevabını aldıklarını belirterek, ''Bu nedenle baskında bürodan nelerin alındığını bilmiyoruz. Hiç bir cevap da vermediler. Seçim bürosunda sadece seçim broşürleri ve bildirileri bulunuyordu. Olayı seçim bürosu önünde yaptığımız bir basın açıklamasıyla da kınadık'' dedi.

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