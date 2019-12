-Vekaletle kurban bedelleri belirlendi ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Türkiye'deki bazı kurumlar ile insani yardım amaçlı faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, yurt içi ve yurt dışındaki vekaletle kurban bedellerini belirledi. Yurt içinde, Türk Hava Kurumu 600, Türkiye Diyanet Vakfı 550, Kimse Yok Mu ve Cansuyu dernekleri 500, Mehmetçik Vakfı ile Yardımeli Derneği 460 TL, İHH ise 350 liraya kurban kesecek. Hayırseverler, kurbanlarını çeşitli bedellerle Afrika'dan Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde de yoksulların sofrasına ulaştırabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yürüttüğü ''Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu'' başlatıldı. Organizasyonla, kurbanlar, yurt içi ve başta Afrika ülkeleri olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar'da 40'ı aşkın ülkede, kesim merkezlerinde oluşturulan komiteler nezaretinde dini esaslara uygun kesilecek. Bu şekilde kesilen kurbanlardan elde edilen etler, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlar ile soydaş ve dindaşlara dağıtılacak. Vakıf, kurban bedelini, organizasyona yurt içinden katılarak, kurbanını yurt içinde kestirmek isteyenler için 550, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 380 lira olarak belirledi. Vatandaşlar, kurban bedellerini en geç 3 Kasım mesai bitimine kadar Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, PTT iş yerleri, Kuveyt Türk ve Bank Asya'nın bütün şubelerinde açtırılan ''Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Hesabı''na yatırabilir. Bu banka şubelerinin bulunmadığı yerlerde ise hayırseverler, en yakın il veya ilçe müftülüklerine başvurabilir. -Kızılay'dan Somali için kurban kampanyası- Türk Kızılayı, bu yıl bir ilke imza atarak 11 bin hisseyi kapsayan kurbanı Somali'de kesecek. Somali'den temin edilecek kurbanlıklar, orada kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, kurban kampanyasını 11 bin hisseyle sınırlı tutacaklarını belirterek, ''Bu hisse sayısı, bölgedeki saklama kapasitemiz dikkate alınarak hesaplandı'' dedi. Somali'de kesilecek kurbanların Türkiye'ye oranla ''son derece ucuz'' olacağını vurgulayan Akar, ''Çünkü hayvanlar bölgeden temin edilecek. Bölgede de hayvan fiyatları çok ucuz. Bu nedenle bir hisse kurban yaklaşık 100-150 liraya mal olacak'' diye konuştu. -Türk Hava Kurumu- Türk Hava Kurumu, vekaleten kurban kesimi hizmetini bu yıl da Et ve Balık Kurumu işbirliğiyle sürdürecek. Vekaletini THK'ya veren vatandaşlara ait kurbanların tamamı Et ve Balık Kurumu tesislerinde büyükbaş canlı hayvan ağırlığı ortalama 410 kilogram olacak şekilde kesilecek. Etlerin tamamı et kavurma konserve haline getirilerek yurdun her köşesine gönderilecek. -Mehmetçik Vakfı- Mehmetçik Vakfı, vekaleten kurban bağışı bedelini 460 lira, 250 dolar ve 185 avro olarak belirledi. Hayırseverler, vekaletle kurban bağışını Ziraat Bankası Tandoğan, Türkiye Halk Bankası Meşrutiyet, Türkiye Vakıflar Bankası Hava Kuvvetleri, Akbank Nenehatun, Alternatifbank Siteler, Şekerbank Balgat, Türk Ekonomi Bankası Balgat, Türkiye Garanti Bankası Yenişehir, Türkiye İş Bankası Balgat, Yapı ve Kredi Bankası Balgat Çetin Emeç, Denizbank Balgat, Finansbank Necatibey ve ING Bank Çankaya şubelerindeki ortak hesap numaralarına (TL için 1996, dolar için 1997 ve avro için 1998) havale, EFT ve internet bankacılığı yoluyla yapabilir. Vakıf, bu yöntemle vekaleten kurban bağışında bulunanlara adres bilgilerinin vakfa ulaşması halinde, bağışlarıyla ilgili ''teşekkür mektubu'' ve ''noter onaylı kesim tutanağı'' gönderiyor. Öte yandan, isteyenler Ankara'daki Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğüne, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Kocaeli ve Erzurum'daki temsilciliklere, Ankara'daki Mehmetçik Sigorta şirketine ve İstanbul Kurtköy ve Maslak'taki Mehmetçik Vakfı Akaryakıt istasyonlarına gelerek, makbuz karşılığı bağışta bulunabilir. Bağışçılar, bu bağışlarını nakdin yanı sıra kredi kartıyla da yapabilir. -İHH İnsani Yardım Vakfı- İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban organizasyonuna ''Bir Kurban Kadar Yakın'' sloganıyla başladı. Vekalet yoluyla Kurban kesimlerini gerçekleştiren İHH, bu yılki kurban bedelini de 350 lira olarak belirledi. Vakıf, hayırseverlerin desteğiyle Ortadoğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Uzakdoğu'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya kadar 94 ülke ve bölgede, Türkiye'de ise 60 farklı ilde yoksulun, kimsesizin ve yetimin yüzünü güldürecek. İHH ekipleri, dünyanın farklı coğrafyalarında kurban çalışmaları yürüterek bağışçılarının kurbanlarını asıl sahiplerine ulaştıracak. İHH, kurban organizasyonunda önceliği, mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar ve hastanelere verecek. Ayrıca kuraklığın etkili olduğu Doğu Afrika'da çok sayıda kurban kesilerek, açlıkla mücadele eden halka dağıtılacak. Bağış yapmak isteyenler için vakfın hesap numaraları şöyle: ''Ziraat Bankası Fatih Şubesi: TL 2124994-5007, dolar 2124994, avro 2124994-5012, Albaraka Fatih Şubesi: TL 287839-000009, dolar 287839-000002, avro 287839-000010, Türkiye Finans Fatih Şubesi: TL 327930-1, dolar 327930-101, avro 327930-102, Kuveyt Türk Fatih Şubesi: TL 999999-1,dolar 999999-101, avro 999999-102, Vakıf Bank Fatih Şubesi: TL 00158007266577589, dolar 00158048000181360, avro 00158048000181361, Bank Asya Fatih Şubesi: TL 820820, dolar 820820-8, avro 820820-9'' Bu bankların tüm şubelerindeki bağış ekranıyla havale masrafı olmadan vakfa bağışta bulunulabilecek. Hayırseverler, bağışlarını derneğin ''www.ihh.org.tr'' adresinden online olarak yapabilecek. -Kimse Yok mu Derneği- Kimse Yok Mu Derneği, yurt içinde her ilde, yurt dışında ise Somali'den Etiyopya'ya, Bosna Hersek'ten Haiti'ye kadar dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahiplerine kurban sevinci yaşatacak. Yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan kurbanların tamamı gönüllülerle birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine, yurt dışında kesilmek üzere bağışlanan kurbanlar ise neresi için bağışlanmışsa orada kesilerek yoksullara dağıtılacak. Dernek, kurban kesimlerini modern tesislerde yapacak. Kesilen kurbanlar 7'şer kiloluk özel paketler halinde, hangi bölge için bağışlanmışsa o bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar götürülecek. Bağış yapmak isteyen hayırseverler, yurt içinde kurban bedeli olarak 500 lira, Afrika için 120, Asya için 120, Orta ve Güney Amerika için 140, Ortadoğu ve Balkanlar için 250, Filistin için 450 dolar verecek. Bağışlar, derneğin ''www.kimseyokmu.org.tr'' adlı internet sitesi üzerinden online olarak kredi kartıyla yapılabilecek. Hayırseverler, Akbank, Albaraka Türk, Bankasya, Finansbank, Halk Bankası, Garanti Bankası, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Yapı Kredi Bankası ile Ziraat Bankası şubelerinden derneğin ismini vererek bağışta bulunabilecek. Ayrıca İş Bankası ve Vakıfbank şubelerinden işlem ücreti ödemeksizin hesap numaralarına bağış yapılabilecek. İsteyenler, kurban bağışlarını Kimse Yok Mu Derneği Genel Merkezi veya şubelerindeki yetkililere makbuz karşılığında da teslim edebilecek. -Yardımeli ve Cansuyu dernekleri- Yardımeli Derneği, ''Kurbanınızı Bekleyenler Var'' sloganıyla 2011 yılı kurban faaliyetlerine başladı. Dernek, bu yıl da yurt içinde birçok şehirde, yurt dışında ise 22 farklı bölgede hayırseverlerden aldığı vekaletle kurban kesecek. Dernek, Türkiye ile Filistin, Bosna, Irak, Balkanlar ve Filistin Mülteci Kampları'nda kesilecek kurban bedelini 460 TL, diğer tüm bölge ve ülkelerde kesilecek kurban bedelini ise 240 TL olarak belirledi. Yardımeli Derneği ekipleri, gittikleri bölgelerde isimleri okuyarak, kesim ve dağıtım faaliyetlerinin başında bulunacak. Vekalet vermek isteyenler, ''yardimeli.org.tr'' internet sitesinden online bağış yapabilir. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de Türkiye'de 500 lira, Afrika ve Asya'da 220, Çeçen kamplarında 300, Filistin kamplarında 400, Balkanlar'da 400 ve Gazze'de 600 liraya vekaletle kurban kesecek. İsteyenler, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıfbank şubelerine giderek, ''Kurumsal tahsilat ekranından Cansuyu Derneğine kurban bağışı yapmak istiyorum'' diyerek, hesap numarası vermeden bağışını yapabilecek.