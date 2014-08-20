Vekaleten koltuğa oturdu, başkan yardımcısını Hal Müdürlüğü'ne atadı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde şehir dışına çıkan Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Uysal'ın yerine bir günlüğüne vekaleten bakan meclis üyesi Fevzi Ekşi, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cöbek'i görevden aldı.

DHA'nın haberine göre, Başkanvekili Fevzi Ekşi, İbrahim Cöbek'i Hal Müdürlüğü'ne, Hal Müdürvekili Tayfun Özcan'ı ise aynı yere şef olarak atadı. Başkanvekili Ekşi'nin atamaları belediyede ve partide krize yol açtı.

Durumu öğrenen Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın Ereğli'ye dönmek üzere Ankara'dan yola çıktığı belirtildi. AK Parti İl Başkanı Hamdi Uçar ile Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın da konuyla ilgili Belediye Başkanvekili Ekşi ile görüştüğü öğrenildi.

'Başkanvekili hiçbir şekilde kısıtlanamaz'

Makamında DHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Başkanvekili Ekşi, "Kamuoyunda konuşulanlar, sıkıntılar hat safhada olduğu için bu şekilde uygun gördük. Bu sıkıntıları ileriki bir tarihte açıklayacağız" dedi.

Görevden alma kararıyla ilgili Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile Milletvekili Ercan Candan'a bilgi verip vermediği sorulan Ekşi, şöyle dedi:

"Ben 40'ıncı maddeye göre belediye başkanının vekiliyim. Vekil, buna göre bütün yetkilere haizdir. Hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Kanun açık şekilde belirtmiştir. Belediye başkanı gelir, gerekli düzenlemeyi o da yapabilir. Tekrar alır kendi yerine getirir onu."

Bu sırada odada bulanan AK Parti Meclis üyesi İhsan Yazıcıoğlu ise Ekşi'ye aldığı kararın hatalı ve yanlış olduğunu söyledi.

Başkan kararı durdurdu

Belediyenin işlerini takip etmek için gittiği Ankara'dan dönen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yerine vekalet eden AK Partili Meclis üyesi Fevzi Ekşi'nin Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cöbek'i görevden alınması yönündeki kararını durdurdu. Basın toplantısı düzenleyen Başkan Uysal, kendisi Ankara'dayken belediyede olan görevden almanın mantıkla, akılla, ahlakla, kişilikle, AK Parti misyonuyla alakası olmadığını söyledi.



Başkan Uysal, şöyle konuştu: "Bizler biriz. Arkadaşlarım ve ben, Ereğli'ye hizmet etmek için koşarken bugün ihanetle karşı karşıya kaldık. Bu çelme takmaktır. Bu cana kıymaktır. Bu ahlaksızlıktır. Buna başka tabir bulamıyorum. Bugün yapılanlar sadece şahsıma karşı değil Ereğli halkına karşı yapılmıştır. Bunu yapanların yanına kalmayacaktır. Bunu herkes buradan bilsin. Bunun içinde olan, tezgahlayanlar, bunu düşünenler, Ak Parti'nin önünü kesmek isteyenler, Ereğli Belediyesi'ni 40 yıldan sonra Ak Parti'ye kazandırmak için canla başla çalışan arkadaşlarıma saygısızlık etmişlerdir."

Gazetecilerin sorusu üzerine Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cöbek'in görevden alınmasının gerçekleşmediğini ifade eden Başkan Uysal, "İbrahim Bey görevinden alınmadı. Alınması için Yazı İşleri'nden yazı çıkması lazım. Yazı falan yok. İbrahim Cöbek görevine devam ediyordur ve benim başkan yardımcımdır. Bunu herkes bilsin" dedi.