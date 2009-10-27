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Dünya

'Vejetaryen olmak zorundayız'

Times gazetesi manşetten yayınladığı haberinde, insanların gezegeni kurtarmak için vejetaryen olmaya alışması gerektiğini yazdı.

27 Ekim 2009 02:00

Times gazetesi manşetten yayınladığı haberinde, insanların gezegeni kurtarmak için vejetaryen olmaya alışması gerektiğini yazdı.

Times manşet: 2006 yılında küresel ısınma raporunu yazan İngiltere hükümetinin İklim Değişikliğiyle Mücadele Direktörü Lord Stern: Küresel ısınma ile mücadele için et yemeyi bırakmalıyız. Aksi halde gezegenimizi kurtaramayacağız.

Lord Stern, Times gazetesi tarafından manşetten yayınlanan haberinde et üretiminin çok yüksek oranda karbon salınımına ve su israfına sebep olduğunu, dünya kaynaklarının hızla tükenmesini sağladığına dikkat çekerek insanların gazegeni kurtarmak için vejetaryen olmaya alışması gerektiğini söyledi.

Ve aynı Times gazetesinde sayfayı çevirince çıkan haber: Kırmızı et yemek çok sağlıklı. Yağsız kırmızı et en büyük protein kaynağı.

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