Vejetaryen lider kebap gecesine katıldı

İngiltere’de en iyi kebap yarışması için düzenlenen organizasyona İşçi Partisi’nin vejetaryan lideri Jeremy Corbyn katıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri 'British Kebap Awards' sahiplerini buldu.

Binden fazla davetlinin katıldığı gecenin sürprizi ana muhalefet partisi İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn oldu.

Geceye eşi ile birlikte katılan Corbyn, kebap işletmelerinin İngiliz ekonomisine yaptığı katkının görmezden gelinemeyeceğini vurguladığı konuşmasında, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli olan kebap işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kendisinin vejetaryen olduğunu belirten İşçi Partisi lideri, düzenlendiği ilk yıldan bu yana hem aday göstererek hem de bizzat katılarak Kebap ödülleri gecesine desteğini göstermek istediğini kaydetti.

İngiltere'nin en büyük online yemek sipariş sitesi olan Just Eat'in yanı sıra birçok firmanın sponsorluğunda gerçekleştirilen geceye 150 dolayında İngiliz milletvekili ile, çok sayıda Lordlar Kamarası üyesi, belediye başkanları ve meclis üyeleri de katıldı.

Toplam 16 kategoride seçilen 'en iyi işletmelerin' ödüllerini aldığı geceye BBC, Telegraph, Guardian, Daily Mirror, Sun, Times ve Evening Standard gibi İngiliz medyasından gazeteciler ve televizyoncular da yoğun ilgi gösterdi.

Ödüller aralarında işadamları, milletvekilleri ve sektör temsilcilerinin bulunduğu 15 jüri üyesi tarafından birçok farklı kriter değerlendirilerek belirlendi.

Yıllık cirosu 2.2 milyar sterline ulaşan kebap sektörü, İngiltere'nin en popüler yiyeceklerinden biri haline gelirken, ülke genelinde her gün 1 milyon 300 bin porsiyon dönerkebap tüketildiği tahmin ediliyor.